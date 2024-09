Auser a supporto dei caregiver familiari, sul territorio nascono 4 sportelli

Un piccolo esercito di volontari è pronto a dar vita al progetto “Con voi, per loro”

A Lecco, Mandello, Paderno e Colico sportelli a supporto dei caregiver in termini di informazione, integrazione e attivazione

LECCO – In un’Italia che presenta una percentuale di persone Over 65 più alta della media europea (20%) con il 22,8% si prevede che il rapporto tra la quota di popolazione Over 65 e quella in età 15-64 anni passerà dal 35,7% del 2019 al 64,7% del 2050. Un aumento della popolazione anziana che si riflette anche sui nostri territori: tra il 2013 e il 2019 il tasso di crescita nella provincia di Lecco è stato pari al 15%.

“In questo contesto aumentano le persone fragili – ha spiegato Claudio Dossi, presidente di Auser provincia di Lecco -. Secondo i dati di Ats Brianza sono 35.742 i titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza, il valore più alto (8.257 persone) è quello rappresentato dalla fascia d’età tra i 60 e i 79 anni. 62.186 sono invece gli individui in possesso di certificazione di handicap o affette da situazioni cliniche invalidanti, persone che frequentano i servizi semiresindenziali per disabili e anziani”.

“In una situazione del genere, che non permette un intervento completo verso le persone non autosufficienti che necessitano di un’assistenza continua nell’arco della giornata e dove spesso sono i famigliari a farsi carico di queste situazioni Auser non poteva starsene alla finestra e, grazie ai nostri volontari, abbiamo deciso di creare 4 sportelli che possano fungere da riferimento sul territorio per i caregiver famigliari – ha continuato Dossi -. Gli sportelli si trovano a Lecco, Mandello del Lario, Merate e Colico e avranno funzioni di informazione, supporto, integrazione e attivazione. Non sono sportelli che si sostituiscono al ruolo del pubblico, ma vogliamo dare una mano”.

Il progetto che prende il nome di “Con voi, per loro” è stato presentato stamattina presso la sede di Corso Monte Santo a Lecco. E’ il frutto di un grande lavoro di squadra che vede protagonisti un piccolo esercito di volontari che sono stati formati appositamente per fornire risposte alle domande e alle esigenze dei caregiver famigliari. A questo scopo è stato preparato anche un vademecum per aiutare i volontari in questo importante servizio di sostegno.

Importante il ruolo di Ats Brianza e Asst Lecco rappresentate dalla dottoressa Stefania Bolis e dal dottor Luca Sesana: “Un percorso che come Ats Brianza era cominciato nel 2022 con una serie di serate dedicate ai caregiver – hanno detto -. Questi appuntamenti hanno messo in luce una grande esigenza delle persone e abbiamo cominciato a lavorare a un portale che potesse contenere tutte le informazioni utili (assistereinfamiglia.org). Claudio Dossi ha visto l’interesse di Ats Brianza su questo tema ed è cominciata la collaborazione. Questi sportelli sono un grande valore aggiunto per il territorio, perciò abbiamo deciso di portare le nostre competenze nella formazione dei volontari. Un bel lavoro di squadra per rispondere a bisogni reali”.

Soddisfatto anche Guido Agostoni, presidente della conferenza dei sindaci lecchesi: “Gli sportelli potrebbero apparire uno strumento antiquato, ma in realtà sono uno strumento estremamente importante – ha sottolineato -. Questo progetto è particolarmente importante perché è di supporto alle persone che aiutano. Riprendere le relazioni, specialmente nelle professioni di aiuto, è un passo determinante”.

Claudio Dossi ha voluto ringraziare anche Esteranna De Novellis che ha seguito questo grande lavoro di squadra. Auser, ancora una volta, si rivela una associazione proattiva che vuole aiutare le istituzioni che devono farsi carico, come in questo caso, del tema dell’invecchiamento della popolazione. A tal proposito la stessa associazione sta lavorando a un osservatorio permanente sull’invecchiamento della popolazione.