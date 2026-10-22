Auser, due conferenze a Lecco per riscoprire il messaggio di San Francesco

Appuntamenti il 12 e il 19 novembre all’Ospedale Manzoni

LECCO – Il messaggio di San Francesco d’Assisi, la sua testimonianza di povertà e altruismo e il suo rapporto con la natura sono al centro di due conferenze organizzate da Auser Insieme T.U. Progetto Essere di Lecco in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte del Santo. Gli appuntamenti sono in programma giovedì 12 e giovedì 19 novembre, entrambi alle 15.00, nell’aula A al piano -1 dell’ospedale Manzoni, in via dell’Eremo.

Il primo incontro, previsto per giovedì 12 novembre, sarà curato dalla dottoressa Maria Grazia Zordan e avrà come titolo «San Francesco nella letteratura italiana». L’approfondimento sarà dedicato alla testimonianza del santo e al messaggio che ha lasciato all’umanità attraverso la letteratura, analizzando la sua influenza e la capacità di parlare anche alle generazioni successive.

Giovedì 19 novembre sarà invece il frate Vitale Maninetti, responsabile dei frati cappuccini di Lecco, a guidare la conferenza «San Francesco, la sua vicenda umana e religiosa». L’incontro ripercorrerà la vita del santo dal punto di vista religioso, soffermandosi sulla scelta della povertà e sull’altruismo, valori che ancora oggi rappresentano un esempio di rispetto e amore verso il pianeta, la «madre terra».

“Ancora oggi Francesco ci parla e il suo messaggio è attuale, in un momento in cui i cambiamenti climatici stanno danneggiando il pianeta, mentre una parte della classe politica sembra ignorare il problema in nome del profitto e degli interessi delle lobby – commenta Ivana Pozzi, presidente di Auser Insieme T.U. Progetto Essere –. Francesco ha rinunciato agli agi che la sua famiglia gli assicurava per intraprendere una vita estremamente povera eppure ricca, piena di significati profondi, di amore per questo pianeta e per tutte le sue creature”.