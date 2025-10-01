Auser Filo d’Argento Lecco. Una nuova auto grazie al dono di Gloria in memoria del marito

Il gesto di Gloria arricchisce il parco mezzi dei volontari e diventa simbolo di memoria, solidarietà e comunità

“Dobbiamo continuare a lavorare a una cultura della gratuità e del volontariato”

LECCO – Un momento conviviale al ristorante-pizzeria Fiore Cucina in Libertà ha visto protagonisti i volontari di Auser Filo d’Argento di Lecco, riuniti per la presentazione di una nuova auto, una Dacia Sandero. Il veicolo è stato donato da Gloria, cittadina lecchese e volontaria Auser, in memoria del marito scomparso.

Assente l’Assessore al Welfare del Comune di Lecco, Emanuele Manzoni, che ha tuttavia inviato un messaggio di partecipazione sottolineando l’importanza di una rete di relazioni fondata su collaborazione, attenzione e cura.

“Dobbiamo continuare a lavorare a una cultura della gratuità e del volontariato – ha scritto – perché il gesto di Gloria, oggi celebrato, contribuisca a costruire l’idea di una comunità capace di prendersi cura delle persone che la abitano. Il mio ringraziamento va a Gloria e a tutti i volontari e le volontarie che ogni giorno accompagnano le persone su e giù per la provincia di Lecco, facendole sentire meno sole. Siete una risorsa preziosa per la nostra comunità“.

“Questo gesto, il dono, racchiude un duplice significato: da un lato arricchisce il parco mezzi a disposizione dei volontari per i servizi di accompagnamento e trasporto; dall’altro ricorda a tutti noi che il pensiero ‘per gli altri’ può tradursi in un atto concreto di generosità. Un grazie speciale a Gloria, che ha saputo unire questi due aspetti e ci richiama al senso profondo del volontariato: non lo facciamo per merito personale o per il numero di volte in cui lo compiamo, ma perché ci sta a cuore il nostro prossimo. Così, il nostro agire diventa un bene prezioso per l’intera comunità” spiegano da Auser.

Il volontariato viene spesso raccontato attraverso numeri, grafici e percentuali, ma i dati non riescono a restituire la ricchezza della vita quotidiana, fatta di relazioni, ascolto e sostegno concreto. I volontari di Auser non offrono semplicemente un passaggio in auto: con una parola, un gesto, un sorriso sanno contrastare la solitudine. Per chi li incontra, non sono soltanto “accompagnatori”, ma presenze amiche, vicine e affidabili.

Nel 2023 Auser Filo d’Argento di Lecco ha festeggiato i suoi 30 anni di attività, riportando alla memoria storie, volti e testimonianze di chi ha donato tempo ed energie agli altri. Ogni anno i volontari incontrano centinaia di persone: alcune solo per un’occasione, altre in modo continuativo, accompagnandole alle terapie, dal medico, in farmacia o, semplicemente, a vivere momenti di svago.

“Il loro impegno incontra una delle grandi fragilità del nostro tempo: la solitudine. Viviamo in un’epoca segnata dall’intelligenza artificiale, dagli algoritmi, dalla teleassistenza e dalla domotica: strumenti che migliorano la vita sul piano pratico, ma non sanno colmare i vuoti interiori. Le persone hanno bisogno soprattutto di altre persone – proseguono da Auser – Ecco perché il volontariato è la risposta più autentica al rischio di isolamento: i volontari parlano, ascoltano, donano il loro tempo e mettono il cuore in ogni gesto”.

Il capitale umano dei volontari è la colonna portante di Auser Filo d’Argento di Lecco e rende possibili, ogni anno, migliaia di ore di servizi di accompagnamento. Un patrimonio culturale, sociale e civile che il giornalista lecchese Riccardo Bonacina, recentemente scomparso, amava definire “un giacimento di gratuità”.

“Perché questo patrimonio possa continuare a crescere servono nuove energie. Fare il volontario non è sempre semplice, ma è un’esperienza che riempie il cuore, dona un senso di utilità e regala serenità. Chiunque abbia un po’ di tempo da offrire è il benvenuto: vi aspettiamo!” concludono da Auser Filo d’Argento di Lecco.