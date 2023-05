Auser in assemblea: anziani al centro, si guarda al futuro del servizio

Oltre 450 volontari e sedici sedi attive in provincia in aiuto di anziani e disabili

Accompagnamento a luoghi di cura e cultura, telefonia sociale, corsi di digitale e anti-truffa per rendere meno vulnerabili gli anziani

VALMADRERA – Auser Lecco in assemblea: questa mattina, martedì, l’associazione ha convocato i rappresentanti di tutte le sue sedici sedi sul territorio lecchese per la conferenza di organizzazione, appuntamento che si svolge ogni quattro anni e che consente ad Auser di stabilire un bilancio di quanto fatto e tracciare nuovi obiettivi:

“E’ l’occasione per riflettere sulle modalità con cui l’associazione sta sul territorio e opera sul tema della terza età e delle disabilità – spiega il presidente provinciale Claudio Dossi – Dentro questa opportunità, riuniamo la nostra base sociale e riflettiamo sul futuro”.

Sono 452 i volontari dell’Auser nel lecchese, di cui 187 donne e 265 uomini, la gran parte ha più di 40 anni e a loro si aggiungono i giovani volontari che esercitano la leva civica, il servizio civile, il progetto Living Land e Time to Care, gli studenti in alternanza scuola lavoro e anche percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Puc (progetti utili alla comunità).

Sono invece 1731 i soci iscritti (il 63,3% donne) in aumento rispetto al 2020 quando si contavano 1635 soci.

Nel corso della riunione, ospitata in mattinata a Cascina Don Guanella di Valmadrera e che ha visto tra gli altri la presenza del sindaco Antonio Rusconi e del segretario di SPI Cgil Pinoccia Cogliardi, sono stati innanzitutto confermati i servizi tradizionali di Auser come il trasporto sociale che nel 2022 ha fatto segnare oltre 40 mila servizi effettuati per 5,3 mila utenti e un totale di 62 mila chilometri percorsi.

“Riaffermiamo la necessità di accompagnare gli anziani sui luoghi della cura quando hanno bisogno e a breve attiveremo anche un servizio di accompagnamento verso i luoghi della cultura – ha spiegato il presidente Dossi – vogliamo poi rafforzare l’aspetto dell’inclusione sociale. Abbiamo attivo un servizio di telefonia con in carico 1200 persone, che andremo ulteriormente a implementare”.

Lo scorso anno sono state effettuate 29,3 mila telefonate agli utenti, di questi 14 in video chiamata. Sono stati inoltre effettuati 5,2 mila servizi di consegna pasti a domicilio e 4,6 mila servizi di sorveglianza e vigilanza fuori dalle scuole.

“Uno dei problemi che si pone oggi è quello del digitale che rappresenta una fragilità per gli anziani. Il 67% circa di loro non sa utilizzare il computer – rimarca Dossi – insieme all’Ambito Territoriale di Lecco abbiamo predisposto dei corsi affinché anche i nostri anziani parlino la lingua del futuro”

L’Auser di Lecco è poi impegnato sul tema delle povertà attraverso uno studio che vede la collaborazione con l’istituto Besta di Milano. Infine, il fenomeno delle truffe che vede gli anziani tra i soggetti più a rischio:

“Abbiamo ottenuto su questo un contributo dall’Ambito territoriale di Bellano e realizzeremo delle riunioni sul territorio, insieme alle forze dell’ordine, per spiegare alle persone anziane come gestire situazioni così complesse”.