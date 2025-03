Auser lancia gli sportelli di facilitazione digitale per l’inclusione tecnologica

Saper utilizzare correttamente le tecnologie è diventato infatti fondamentale

LECCO – Auser annuncia l’avvio di una nuova iniziativa in provincia di Lecco, finanziata nell’ambito della misura nazionale 1.7.2 del PNRR, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione digitale e facilitare l’accesso ai servizi online per tutti i cittadini. Grazie a questo progetto, verranno attivati diversi sportelli di facilitazione digitale gratuiti e accessibili a tutti, pensati per accompagnare i cittadini nell’acquisizione di competenze informatiche essenziali. In un’epoca sempre più digitalizzata, saper utilizzare correttamente le tecnologie è diventato infatti fondamentale per una piena partecipazione alla vita sociale e civile.

I servizi offerti nei punti di facilitazione digitale comprendono servizi sanitari, con supporto per la gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico, prenotazione di visite ed esami, scelta del medico di famiglia, ritiro referti e richiesta di assistenza domiciliare. Assistenza per l’uso di WhatsApp ed e-mail, ovvero la creazione di un indirizzo di posta elettronica e la gestione di messaggi e immagini per restare in contatto con amici e parenti. Accesso ai portali della Pubblica Amministrazione, con l’utilizzo di PagoPA, certificati anagrafici tramite ANPR, AppIO, dichiarazione dei redditi precompilata, servizi tributari e pagamento contravvenzioni. Supporto per lavoro e formazione, inclusa l’iscrizione ai centri per l’impiego, utilizzo di Informalavoro, fatturazione elettronica, iscrizione a università e corsi, consultazione del registro elettronico. Infine, cultura e tempo libero, tra cui la prenotazione di biglietti per musei, spettacoli, impianti sportivi, trasporto pubblico locale e gestione delle zone a traffico limitato.

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un’inclusione digitale più ampia, offrendo strumenti concreti per migliorare le competenze tecnologiche della cittadinanza e ridurre il divario digitale”, dichiara Claudio Dossi, Presidente di Auser Provinciale Lecco.

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile contattare la sede Auser più vicina o chiamare il numero 0341/286096, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.