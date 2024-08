Auser Lecco cerca due giovani per il Servizio Civile Digitale

Un nuovo percorso promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

LECCO – L’Associazione di volontariato “Auser Leucum” è alla ricerca di due giovani da inserire nel Servizio Civile Digitale, un nuovo percorso promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Questo nuovo tipo di percorso è volto ad accrescere le capacità e le competenze digitali dei cittadini e favorire l’uso dei servizi pubblici digitali, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, per diffondere un approccio consapevole alla realtà digitale e per agevolare la collaborazione tra Pubblica amministrazione, enti e cittadini.

Il percorso rientra nelle finalità dell’iniziativa strategia nazionale “Repubblica digitale“, volta a contrastare il divario digitale. Per Auser, associazione che si occupa delle persone anziane, fragili e con disabilità, il percorso è un’opportunità non solo di attivare azioni a carattere sociale, ma anche di intervenire rispetto al gap digitale degli anziani, creando percorsi intergenerazionali di supporto e scambio reciproco.

I giovani coinvolti verranno formati rispetto ai pericoli della rete, alla sicurezza informatica, agli strumenti di comunicazione al fine di accompagnare le persone senior al digitale, mirando a rendere le persone over 65 autonome nella navigazione in rete e nell’accesso ai servizi online in totale sicurezza.

Il percorso di Servizio Civile Digitale ha una durata di 12 mesi per un impegno settimanale di circa 25 ore con inizio attività in autunno.

I requisiti per poter partecipare al Servizio Civile Digitale sono i seguenti: avere fra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani, europei o con regolare permesso di soggiorno ed essere in possesso di Spid. Per informazioni chiamare il numero 0341/286096 oppure mandare una e-mail a info@auserlecco.it