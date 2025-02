Auser Lecco: cresce la domanda di iniziative culturali per anziani

Un viaggio culturale attraverso storia, arte e letteratura

Gli eventi di Auser hanno l’obiettivo di stimolare la mente e arricchire la terza età

LECCO – Negli ultimi anni, l’interesse per le attività culturali rivolte agli adulti e agli anziani è aumentato notevolmente. Sempre più persone desiderano alimentare la propria curiosità, proseguire nel loro percorso di apprendimento e sentirsi parte di una comunità attiva e stimolante. La crescente domanda di iniziative come quelle offerte in provincia di Lecco da Auser Insieme Terza Università Progetto Essere testimonia un cambiamento significativo nella percezione della terza età: non più una fase passiva della vita, ma un periodo ricco di opportunità per coltivare passioni, creare nuove connessioni e mantenere la mente vivace.

L’invecchiamento attivo è ormai riconosciuto come un pilastro fondamentale per il benessere e la qualità della vita. Numerosi studi scientifici evidenziano che l’apprendimento continuo, la socializzazione e l’impegno in attività culturali sono efficaci nel prevenire il declino cognitivo, migliorare la memoria e rafforzare l’autostima.

Partecipare a conferenze, incontri letterari o momenti di approfondimento storico non solo offre l’opportunità di acquisire nuove conoscenze, ma rappresenta anche un valido strumento per contrastare l’isolamento sociale, un fenomeno sempre più diffuso tra la popolazione anziana.

La cultura si rivela così uno strumento potente di benessere: stimola la mente, accende la creatività e favorisce la condivisione. Ascoltare un esperto di archeologia raccontare la storia del proprio territorio, immergersi nella lettura di brani celebri o scoprire la vita di grandi artisti significa aprire nuove prospettive e riscoprire il piacere dell’apprendimento. Ogni incontro diventa un’opportunità per riflettere, confrontarsi e riscoprire la bellezza del sapere, arricchendo così la propria vita.

“Il programma di eventi inverno-primavera 2025 risponde a una crescente esigenza di arricchimento personale, offrendo occasioni in un ambiente accogliente e stimolante – spiega Ivana Pozzi, presidente di Auser Progetto Essere di Lecco – Gli incontri spazieranno dall’archeologia alla storia, dall’arte alla letteratura, trattando tematiche affascinanti e coinvolgenti, sempre sotto la guida di esperti qualificati, pronti a trasmettere il loro sapere con passione e competenza”.

Inoltre, Ivana Pozzi aggiunge: “Auser Progetto Essere da anni promuove iniziative culturali con l’obiettivo di valorizzare la terza età, trasformandola in una fase attiva e ricca di stimoli. Questi eventi non rappresentano solo un’opportunità di apprendimento, ma un vero investimento nel benessere e nella felicità. Partecipare significa mantenere viva la mente, stringere nuove amicizie e riscoprire il piacere della conoscenza. Per questo queste iniziative sono così importanti, non solo per arricchire il proprio bagaglio culturale, ma per contribuire a una vita più piena, attiva e soddisfacente”.

L’inverno e la primavera del 2025 si arricchiscono di cultura grazie a un programma di eventi organizzato da Auser Progetto Essere APS – ETS. Un’opportunità unica per immergersi nella storia, nell’arte, nell’archeologia e nella letteratura, partecipando a incontri con esperti del settore.

Fino all’11 aprile, ogni venerdì pomeriggio sarà possibile partecipare a conferenze e incontri tematici presso l’Ospedale A. Manzoni di Lecco. Storici, archeologi, scrittori e studiosi guideranno un affascinante viaggio alla scoperta del territorio e oltre.

Il programma

Archeologia e storia: un viaggio nel passato lecchese.

7 marzo – “Il Medioevo in provincia di Lecco: castelli e torri”. Questo incontro esplorerà le fortificazioni medievali e il ruolo dei castelli nella storia locale, con il Dr. Paolo Corti.

4 aprile – “L’origine dell’uomo: no, non discendiamo dalle scimmie!”. Un incontro per sfatare alcuni miti sull’evoluzione e approfondire le scoperte scientifiche sul tema. Con il Dr. Paolo Corti.

Arte e pittura: tra talenti locali e capolavori nascosti.

21 febbraio – “Un pittore accademico lariano: Onorato Andina (1803-1867)”. Scopri la vita e le opere di un grande artista ottocentesco, formatosi a Brera e attivo nel Comasco e nel Lecchese, autore di ritratti e opere religiose di grande impatto. Con il Prof. Umberto Calvi e l’Ing. Francesco D’Alessio.

28 febbraio – “Il pittore Franco Alquati (1924-1983)”. Un incontro speciale con il figlio Marco Alquati per ricordare la vita e le opere di un artista che ha lasciato il segno nel panorama pittorico lecchese e nazionale.

28 marzo – “Palazzo Citterio e la rinascita di Brera”. Un viaggio nella recente riscoperta di Brera e nel valore artistico di Palazzo Citterio. Con il Prof. Umberto Calvi.

Letteratura e incontri d’autore: tra classici e racconti di lago

21 marzo – “Letture tratte dal libro di Pellegrino Artusi (1820 – 1911) “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”. Un’occasione per approfondire questo autore che con le sue ricette ha fatto l’unità d’Italia in cucina, con letture curate da Bruno Biagi e il suo gruppo di lettrici.

11 aprile – “Incontro con lo scrittore Andrea Vitali”. Uno degli appuntamenti più attesi. Il celebre scrittore racconterà storie ispirate alla vita locale, ambientate tra le atmosfere suggestive del lago di Como e del borgo di Bellano.

Storia economica e curiosità locali

14 marzo – “Tra olio e birra: due originali espressioni dell’industria lecchese”. Un approfondimento sulle antiche industrie locali legate alla produzione di olio e birra, due settori poco esplorati ma di grande importanza nella storia economica della zona. Con l’Ing. Francesco D’Alessio.

Le iniziative sono riservate ai soci Auser (quota annuale 18 euro). Per info e adesioni è possibile telefonare al numero 0341 252970 o mandare una e-mail all’indirizzo progessere@auserlecco.it