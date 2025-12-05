Auser Lecco festeggia le prime cinque puntate di “Cronachette”

I cortometraggi di Vitali e Nessi

La serie strappa sorrisi agli anziani e conquista il pubblico online

LECCO – Il successo delle prime cinque puntate di Cronachette, la serie di cortometraggi che porta in video i racconti di Andrea Vitali con la regia di Paola Nessi, è stato celebrato da Auser provinciale Lecco.

Il progetto, nato per offrire momenti di leggerezza e buonumore agli anziani (e non solo), trasforma piccole storie quotidiane in brevi parentesi di serenità. Fin da subito accolto con curiosità, ha conquistato il pubblico grazie alla freschezza della narrazione e alla capacità di Vitali di dare voce, letteralmente, ai suoi personaggi.

La pubblicazione quindicinale ha consolidato un appuntamento fisso sul canale YouTube dedicato, dove le puntate vengono seguite e condivise da un pubblico in continua crescita. Grazie al recente accordo con Uneba, i video sono ora apprezzati anche nelle RSA del territorio.

“Cronachette si conferma così come uno dei progetti più riusciti dell’universo Auser, capace di unire creatività, cultura e spirito di volontariato, valorizzando lo straordinario talento di Andrea Vitali, tra i principali autori italiani, con oltre 4 milioni di copie vendute e 70 libri pubblicati” spiegano i coordinatori.

Dopo il debutto con “Zimmer Frei”, la serie ha continuato il suo percorso tra equivoci, momenti surreali e spaccati di umanità. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la quinta puntata, intitolata “Fiorella Vastità”.

“La signora Fiorella Vastità fu tra le prime pazienti che seguii quando iniziai a fare il medico di base. Dotata di un’inestinguibile e contagiosa gioia di vivere, era sempre un piacere accoglierla nello studio, anche perché spesso regalava, senza rendersene conto, siparietti indimenticabili” conclude Andrea Vitali.

Auser invita nuovamente a seguire la serie sul canale YouTube ufficiale, dove ogni nuovo episodio continua a coltivare una tradizione di leggerezza ormai diventata un piccolo rito per tanti. I video sono disponibili a questo indirizzo.