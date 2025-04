Auser Lecco, nel 2024 oltre 700 mila km percorsi per 6 mila utenti

Nuove iniziative e progetti per il futuro

“Il Bilancio Sociale di quest’anno testimonia la qualità delle relazioni, la capacità di ascolto e la volontà di rispondere in modo concreto ai bisogni emergenti della comunità”

LECCO – Con l’approvazione del Bilancio Sociale 2024, Auser Provinciale Lecco fa il punto su un anno di impegno costante a favore delle persone anziane, delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con una presenza sempre più radicata sul territorio e un focus continuo sull’innovazione e sulla collaborazione tra le diverse reti sociali.

Oltre 705 mila km percorsi (equivalenti a 17 giri del mondo) per accompagnare persone fragili, quasi 6 mila utenti serviti tramite il trasporto sociale, oltre 21 mila telefonate e 625 videochiamate per combattere la solitudine, 1.763 soci e 489 volontari attivi, per un totale di 88.172 ore di volontariato prestate, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente, e un valore teorico monetario superiore a un milione e mezzo di euro: questi sono solo alcuni dei numeri che raccontano l’impegno quotidiano di un’associazione in continua espansione.

“Il Bilancio Sociale di quest’anno testimonia non solo l’aumento delle attività, ma soprattutto la qualità delle relazioni, la capacità di ascolto e la volontà di rispondere in modo concreto ai bisogni emergenti della comunità – continua Claudio Dossi, presidente di Auser Provinciale Lecco – Come di consueto, è stata attribuita grande importanza all’intergenerazionalità, 20 studenti ospitati in progetti di alternanza scuola-lavoro e due giovani coinvolti in progetti di leva civica e servizio civile”.

Tra i progetti principali del 2024, spicca “Con Voi per Loro”, un’iniziativa rivolta ai caregiver familiari, spesso invisibili e soli nel prendersi cura dei propri cari. Grazie all’apertura di sportelli a Lecco, Merate, Mandello del Lario e Colico, sono stati attivati servizi di supporto psicologico, danzaterapia, gruppi di mutuo aiuto e consulenze per affrontare il carico emotivo e le difficoltà burocratiche.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’invecchiamento attivo e digitale, con i corsi Active Senior che hanno formato decine di persone over 65 nell’uso di strumenti digitali, identità digitale, email, SPID e piattaforme della pubblica amministrazione.

Un ulteriore passo verso l’inclusione è rappresentato dal lancio del servizio “Punto Digitale Facile”, che ha aperto sportelli a Colico, Dervio e Lecco, offrendo supporto ai cittadini nei loro rapporti con i servizi online.

Sul fronte della mobilità solidale, è stato lanciato il progetto Lecco Social Smart Mobility, che ha offerto a persone anziane e con disabilità la possibilità di visitare luoghi di cultura e bellezza naturale, come il Museo Manzoniano, il centro città e l’ostello del Monte Barro, promuovendo così il diritto alla socialità e alla partecipazione attiva nella comunità.

Il 2024 ha segnato l’introduzione di strumenti tecnologici innovativi per l’assistenza domiciliare, come braccialetti intelligenti per la teleassistenza, dotati di funzionalità SOS, promemoria per i farmaci, rilevamento delle cadute e geofencing per persone affette da Alzheimer. Questi dispositivi fanno parte di una strategia di digital welfare più ampia, sostenuta da fondi pubblici e privati, mirata a migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei beneficiari.

La cultura continua a essere uno dei pilastri dell’impegno di Auser, con il progetto Cant’Ambiente – Canta Cultura, che ha portato la musica popolare nei quartieri e nei parchi, e con il coro Auser Leucum, che ha realizzato 41 esibizioni coinvolgendo oltre 2 mila persone. Parallelamente, l’iniziativa Happy Steps ha visto i volontari impegnati nell’assicurare un attraversamento sicuro dei bambini davanti alle scuole, promuovendo così la sicurezza e la partecipazione della comunità.

L’anno si è concluso con la partecipazione a eventi di grande rilevanza, come la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, e con momenti di confronto e progettazione, come la conferenza sull’invecchiamento della popolazione. Inoltre, sono state avviate nuove sinergie istituzionali per il futuro, tra cui l’istituzione dell’Osservatorio Permanente sulle Fragilità Territoriali.

Tra i principali obiettivi per il futuro spicca il progetto “Safe at Home”, un cantiere sperimentale transfrontaliero dedicato all’innovazione nei servizi di cura a domicilio. Altre iniziative in partenza includono il Museo di Prossimità, che trasformerà lo spazio museale in un luogo di benessere, inclusione e prevenzione, e il potenziamento della piattaforma informatica “Connessioni Attive”, finalizzata a mappare e promuovere i servizi e le attività a supporto di anziani e caregiver.

“Il nostro orizzonte resta quello della prossimità – conclude Claudio Dossi – un’azione quotidiana e concreta accanto alle persone. Con i nostri volontari, con le istituzioni e con le reti del terzo settore continueremo a lavorare per costruire una comunità più inclusiva e solidale“.

L’assemblea dei soci di Auser ha eletto i due nuovi membri dell’ufficio di Presidenza provinciale, che affiancheranno Claudio Dossi nella guida dell’associazione: si tratta di Maddalena Taschetti e Ivana Pozzi.