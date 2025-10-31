Auser Lecco presenta “I sapori che uniscono”

Un libro di ricette e di memoria

Nato dall’iniziativa delle volontarie di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Nato dall’iniziativa delle volontarie di Calolziocorte, il volume raccoglie ricette tradizionali degli anziani, diventando un ponte tra generazioni e un tributo alla cultura del territorio. Un viaggio tra sapori, ricordi e comunità: è questo il cuore del nuovo libro di ricette realizzato da Auser Leucum, dal titolo “I sapori che uniscono”.

L’iniziativa, nata dalla sede Auser di Calolziocorte, è frutto del lavoro delle volontarie della telefonia sociale, che hanno raccolto e trascritto le ricette degli anziani incontrati nei centri e durante le attività quotidiane. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: valorizzare la memoria e la cultura gastronomica degli anziani, rendendoli protagonisti di una narrazione collettiva fatta di ingredienti semplici e storie di vita.

Come ricorda la coordinatrice della telefonia sociale di Calolzio, Patrizia Milesi: “Un’idea nata frequentando con le nostre attività i centri per anziani, attraverso la nostra telefonia sociale, durante i nostri incontri… ci siamo dette: perché non raccogliere e condividere con tutti queste gustose ricette?”

“‘I sapori che uniscono’ è un titolo che riflette perfettamente lo spirito di questo progetto. La cucina è un linguaggio universale che può unire le persone, evocare ricordi e creare legami tra le generazioni. In queste pagine, troverete ricette che sono state tramandate di generazione in generazione, e che continuano a nutrire il corpo e l’anima delle nostre comunità. Spero che questo libretto possa essere un’occasione per riflettere sull’importanza del benessere degli anziani, e per riconoscere il valore della loro esperienza e della loro saggezza. Spero anche che possa ispirare nuove generazioni a prendersi cura degli anziani e a valorizzare la loro memoria e la loro tradizione. ‘I sapori che uniscono’ contribuisce a creare una comunità più solidale e più consapevole dell’importanza del benessere degli anziani», afferma il presidente di Auser Leucum, Claudio Dossi, che ringrazia le volontarie della sede di Calolziocorte che, con dedizione e passione, hanno raccolto le ricette di cucina.

Tra le pagine del volume compaiono vere e proprie chicche del territorio, come “La maiassa del Valderv”di Giosy, piatto tipico della Valle San Martino. Il libro sarà presto distribuito nei circoli Auser del territorio, per continuare a costruire – anche attraverso la tavola – una comunità più solidale, accogliente e consapevole del proprio patrimonio umano e culturale.