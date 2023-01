Auser, Progetto Essere: tante collaborazioni nel 2022, pronte nuove iniziative

L’associazione dedicata agli anziani traccia un bilancio del Progetto Essere

Già predisposte nuove attività e collaborazioni per il 2023

LECCO – l’Auser di Lecco traccia un bilancio del Progetto Essere per il 2022 appena concluso, anno durante il quale l’associazione ha offerto e realizzato una variegata serie di proposte culturali in collaborazione con diverse realtà, partecipando anche attivamente alla raccolta fondi per il progetto “Intersos- Ucraina”.

Nell’inverno scorso, con cinque conferenze on-line, si è concluso il progetto “ Polifonia per Dante” registrando una presenza media di circa 24 persone per incontro e coinvolgendo l’associazione LGBT+Diritti Renzo e Lucio e Padre Angelo Cupini della Comunità di Via Gaggio/ Casa Sul Pozzo che ha commentato la lettera apostolica “Candor Lucis aeternae” ( Splendore della Luce eterna ) di Papa Francesco dedicata a Dante.

Successivamente, fra aprile e maggio, è nata la collaborazione con lo S.P.I.-C.G.I.L. Lega di Lecco nella realizzazione di un ciclo di uscite sul territorio che comprendeva la scoperta dei Camuni a Maggianico, la salita al “Matitone” di Lecco, la visita al villaggio Crespi e alla Abbazia Sant’Egidio di Fontanella, dove visse per lungo tempo Padre Turoldo. Per ogni uscita c’erano circa 25 persone.

Sempre a maggio l’associazione ha proposto il ciclo, composto da tre conferenze on-line, denominato “ Classicismi e neo-classicismi”: dal classicismo greco a quello romano, fino ad arrivare al primo Novecento: con un incontro dedicato a Canova, di cui ricorreva il bicentenario della morte. Per ogni incontro erano presenti mediamente 23 persone.

In collaborazione con lo S.P.I.-C.G.I.L., Auser ha realizzato la visita guidata alle mostre a palazzo delle Paure di Lecco denominate “ La luce del vero” e “ Poetiche” che la stessa curatrice di ambedue le mostre, dott.ssa Simona Bartolena, ha tenuto. La prima mostra ha raccolto l’adesione di una trentina di persone e la seconda di una ventina.

In autunno AUSER Progetto Essere ha partecipato con due proposte, “ I Camuni a Lecco” e “ Tam Tam libri” al calendario di iniziative denominato “ Estate Insieme Over 60” promosso da Il Giglio- Comune di Lecco.

Infine l’associazione ha portato a conclusione il ciclo denominato “ Arteuropa Mediterraneo-Crocevia di culture “, interrotto nel 2020 a causa della pandemia, con sei conferenze in presenza che ha visto la partecipazione di 35 persone mediamente. Questo ciclo ha fatto parte di un progetto che, nell’arco di dieci anni, ha spaziato da una parte all’altra del continente europeo, alla ricerca degli elementi distintivi dell’arte dei vari paesi, evidenziando però, nello stesso tempo, ciò che li unisce tutti.

Le iniziative in cantiere per il 2023

Raccolte alcune indicazioni delle socie e dei soci, il direttivo dell’associazione sta preparando il nuovo programma 2023 che potrebbe contenere le seguenti proposte, ovvero un ciclo di incontri con l’obbiettivo di accrescere la conoscenza di sè attraverso l’interpretazione dei propri sogni, a cura del professor Casto Pattarini e il corso “Vivande d’autore”, che ripercorrerà la storia delle rappresentazioni del cibo nell’arte, dalla preistoria ai giorni nostri, a cura della dott.ssa Maria Grazia Zordan.

Inoltre si stanno organizzando visite guidate alle seguenti mostre: “ Bosh e un altro Rinascimento” a Milano, “ Bruno Munari” a Vimercate e a maggio alla mostra che si terrà al Palazzo delle Paure a Lecco. A ottanta anni dal 8 settembre 1943, un momento di riflessione sulle figure più significative della Resistenza armata e civile nel territorio lecchese.

Cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, economia circolare diventeranno i temi di un ciclo di incontri previsto per l’autunno, infine, a cent’anni dalla nascita si propone di ricordare la figura di Don Lorenzo Milani, legata all’esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e isolata scuola di Barbiana.

Maggiori dettagli organizzativi verranno forniti più avanti, chi fosse interessato può consultare in seguito il sito AUSER Lombardia, cliccando poi su “ Dove siamo”, oppure scrivere a progessere@auserlecco.it , o telefonare al 0341 252970, la sede è in corso Monte Santo 12 a Lecco.