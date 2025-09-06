Auser Provinciale Lecco, c’è urgenza di nuovi volontari

Sempre più anziani e persone fragili hanno bisogno di sostegno, l’associazione lancia un appello

I volontari Auser garantiscono servizi indispensabili in tutta la provincia di Lecco. Dossi: “Ogni ora donata è un legame che rafforza la comunità”

LECCO – Un appello al cuore e al senso civico dei lecchesi. Auser Provinciale Lecco rinnova la propria chiamata a chi desidera mettere a disposizione alcune ore del proprio tempo per il bene della comunità. La domanda di aiuto da parte di anziani, persone fragili e con disabilità è infatti in costante crescita, e per garantire continuità e qualità ai servizi l’associazione ha bisogno di nuovi volontari nelle varie sedi territoriali.

Essere volontario in Auser significa entrare in una rete di solidarietà che si traduce in azioni concrete: dall’accompagnamento verso luoghi di cura alla consegna di pasti, farmaci e spesa a domicilio; dalla telefonia sociale alla promozione culturale, fino al supporto all’inclusione digitale.

“Sono sempre più le persone che chiedono ad Auser una mano – spiega Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco – Il volontariato non è solo un aiuto concreto per chi è in difficoltà, ma anche un’opportunità straordinaria di crescita personale e di arricchimento umano. Ogni ora donata crea legami, trasmette valori e permette di conoscere storie che altrimenti resterebbero lontane. Il volontariato arricchisce chi lo fa tanto quanto chi riceve aiuto, costruendo una comunità più coesa e attenta ai bisogni di tutti”.

Il ruolo di Auser sul territorio è cruciale: oltre a garantire sostegno pratico, l’associazione promuove socialità, affianca i caregiver e contribuisce a mantenere vivo il tessuto relazionale della provincia. Grazie ai suoi volontari, crea una rete solidale che abbraccia l’intero territorio: da Lecco a Colico, da Bellano a Merate, passando per Abbadia, Calolziocorte, Mandello, Oggiono e molti altri comuni.

Chi decide di entrare a far parte di questa realtà non solo offre supporto a chi è più fragile, ma scopre nuove competenze, vive esperienze uniche e porta a casa un senso di gratificazione personale che resta indelebile.

Per aderire basta compilare il modulo disponibile online oppure contattare Auser al numero 0341-286096 o via mail a info@auserlecco.it. Anche poche ore alla settimana possono fare la differenza.