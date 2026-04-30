Auser Provinciale Lecco: crescono volontari, accompagnamenti e progetti

L’assemblea dei delegati approva il bilancio sociale 2025. E l’associazione diventa riconosciuta

“I numeri ci raccontano qualcosa di straordinario: una comunità di volontari che cresce, che si impegna ogni giorno con dedizione”

LECCO – Si è riunita l’assemblea dei delegati di Auser Provinciale Lecco per l’illustrazione e l’approvazione del Bilancio Sociale e il consuntivo 2025, che fotografano un anno di intensa attività a favore di anziani e persone fragili del territorio. I numeri parlano da soli: 502 volontari attivi in tutta la provincia hanno percorso 675.000 km per garantire oltre 45.000 servizi di accompagnamento a 6.500 persone, portate verso luoghi di cura, o alle quali sono stati consegnati pasti, farmaci, spesa e pacchi Caritas.

A questi si aggiungono 4.500 presidi davanti alle scuole elementari di Lecco per garantire la sicurezza dei bambini negli attraversamenti stradali, e 22.000 telefonate rivolte a 1.001 persone per contrastare la solitudine attraverso il dialogo e la vicinanza. L’anno ha visto anche un ricco programma culturale e sociale, con le numerose esibizioni del Coro Auser, i corsi di alfabetizzazione digitale, le iniziative di promozione della salute e tante altre attività di prossimità sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’intergenerazionalità: oltre 40 studenti delle scuole superiori lecchesi hanno partecipato ai percorsi di Formazione e Alternanza Scuola-Lavoro per l’anno scolastico 2025-2026, contribuendo a costruire ponti di conoscenza reciproca.

Tra le novità di rilievo, l’assemblea ha sancito un importante traguardo istituzionale: Auser Provinciale Lecco APS e ODV è diventata associazione riconosciuta, con atto notarile, un passo significativo che rafforza ulteriormente l’organizzazione.

Grande entusiasmo infine anche per il successo del progetto “Cronachette”, la serie di cortometraggi nata dall’idea dello scrittore Andrea Vitali e della regista Paola Nessi, entrambi volontari Auser. I brevi video, tratti dai racconti di Vitali, vengono pubblicati ogni quindici giorni sul canale YouTube dedicato e sono ormai un appuntamento fisso per un pubblico sempre più ampio, anche nelle RSA del territorio grazie all’accordo con Uneba.

“I numeri del Bilancio Sociale e del consuntivo 2025 – commenta il presidente di Auser Provinciale Lecco, Claudio Dossi – ci raccontano qualcosa di straordinario: una comunità di volontari che cresce, che si impegna ogni giorno con dedizione per chi ha bisogno, e che continua a rinnovarsi e innovarsi. Siamo orgogliosi di quanto fatto e determinati a fare ancora di più per chi ha bisogno”.

Auser Provinciale Lecco continua a cercare nuovi volontari: chiunque voglia mettersi in gioco e dare il proprio contributo può chiamare lo 0341 286096 o scrivere a info@auserlecco.it.