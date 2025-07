Auto abbandonate in città, la segnalazione di un cittadino

In piazza Bione e in via dell’Isola segnalate due veicoli abbandonati da tempo

Un’altra auto in via ai Poggi: “Rimossa di recente ma solo perché ostacolava un cantiere”

LECCO – Non solo rifiuti abbandonati in alcune zone della città, ma anche auto lasciate da mesi – in alcuni casi anni – sul territorio comunale, prive di assicurazione.

La denuncia arriva da un lettore che ha voluto portare all’attenzione della redazione la situazione: “In città ci sono diverse vetture abbandonate. Una si trova in piazza Bione, un’altra in via dell’Isola, ma l’elenco potrebbe continuare. Nessuna di queste ovviamente risulta assicurata.”

Il caso più emblematico riguarda un’auto lasciata lungo via ai Poggi, poco dopo lo svincolo della Lecco–Ballabio: “Era lì da oltre un anno, forse anche due. L’avevo segnalata mesi fa alla Polizia Locale e anche ai carabinieri, che mi avevano assicurato di aver inoltrato la segnalazione. È stata rimossa solo pochi giorni fa, ma solo perché ostacolava un cantiere”.

Un ritardo che, secondo il cittadino, evidenzia un problema più ampio: la mancanza di tempestività e di attenzione ambientale. “È un segno – scrive – che in città l’attenzione all’ambiente non funziona come dovrebbe”.

Chi segnala chiede interventi più rapidi e controlli più serrati, affinché segnalazioni come queste non cadano nel vuoto.