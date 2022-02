In scadenza a fine febbraio, sono state rinnovate fino al 5 giugno

Soddisfatta la Provincia e il Comune di Galbiate che aveva avanzato la richiesta: “Alza il livello di accessibilità turistica del territorio”.

LECCO – L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha confermato le corse festive della linea bus D55 Lecco-Oggiono-Annone: in scadenza a fine febbraio, sono state prorogate fino al 5 giugno 2022, con il costo completamente a carico dell’Agenzia, senza la compartecipazione dei Comuni interessati come avveniva in passato.

Soddisfazione è stata espressa dalla Provincia: “Si tratta di un risultato molto positivo – commenta il Consigliere provinciale delegato ai Rapporto con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese Stefano Simonetti – ottenuto grazie alla proficua sinergia tra Provincia di Lecco, Comune di Galbiate e Agenzia, che hanno lavorato insieme per confermare un servizio per i cittadini. La Provincia di Lecco si è subito attivata per supportare la richiesta del Comune di Galbiate nei confronti dell’Agenzia, svolgendo il suo ruolo di Casa dei Comuni. Il servizio contribuisce a innalzare anche il livello di accessibilità turistica del territorio, attraverso l’interscambio ferro-gomma alla stazione di Lecco”.

“Il Comune di Galbiate – sottolinea il Sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli – ha chiesto all’Agenzia di valutare il proseguimento del servizio festivo alla luce del gradimento e del crescente utilizzo da parte dell’utenza, in particolare, giovani senza patente, anziani, badanti e turisti. I comuni attraversati dalla linea, Malgrate, Pescate, Galbiate, Oggiono e Annone hanno molte attrattività turistiche legate alla cultura, alla tradizione e alla gastronomia che questo servizio contribuisce a valorizzare ancora di più. Il nostro impegno è ora quello di far conoscere maggiormente questo servizio, con l’auspicio che possa essere esteso per tutto il periodo dell’anno. Un ringraziamento particolare alla Provincia per l’interessamento e il supporto e all’Agenzia per aver accolto la nostra richiesta”.