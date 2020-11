Autocertificazione. Ecco il nuovo modello da stampare per gli spostamenti

Il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti fuori casa

Qui la versione stampabile e compilabile

LECCO – Da domani, venerdì, scatta il divieto di spostamenti fuori casa se non per motivi di salute, lavoro e comprovate esigenze. Lo prevedono le misure del nuovo Dpcm e in particolare la collocazione della Lombardia nella fascia rossa, ad alto rischio contagi. Come in primavera, sarà quindi necessario esibire l’autocertificazione. Qui il modello scaricabile:

IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE