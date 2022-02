Avis Calolzio verso l’assemblea: nel 2021 stabile il numero di donatori, crescono le donazioni

Domenica 27 febbraio l’assemblea annuale presso l’oratorio di Sala

“Dopo due anni complicati a causa del Covid, il futuro che ci attende è ancora un po’ difficile da programmare”

CALOLZIOCORTE – “Siamo giunti al secondo anno del mio secondo mandato da presidente e siamo alla vigilia del terzo anno di pandemia, che ha stoppato per ben due anni la vivace attività che caratterizzava la nostra Comunale. Le speranze sono che presto usciremo dal tunnel”.

Roberta Galli, presidente dell’Avis Calolziocorte, traccia il bilancio dell’associazione in vista dell’assemblea annuale in programma domenica 27 febbraio, ore 10, presso il salone “Don Duci” dell’oratorio “San Giovanni Bosco” di Sala. Proprio le elezioni svolte nell’aprire 2021 hanno visto la costituzione del nuovo Consiglio Direttivo, la riconferma della presidente, dei due vice presidenti (Lionello Cattaneo e Adelio Mapelli) e del tesoriere (Manrico Antozzi). Si è avuto anche l’ingresso di quattro nuovi consiglieri: Miriam Nava (dottoressa che dal 2019 affianca nella direzione sanitaria il dottor Potito Fino), Andrea Piccinini, Pierfrancesco Riva ed Eleonora Sala.

“In questo quadriennio gli obiettivi che l’Avis Comunale di Calolziocorte si è prefissata sono continuare con i quattro pilastri che hanno caratterizzato il precedente mandato: formazione; informazione e propaganda; eventi ludici e feste sociali; collaborazione con le altre associazioni del territorio e, soprattutto, valorizzare i nostri donatori, perché loro sono la linfa vitale dalla nostra associazione”.

L’intensa attività del 2021

Nonostante le restrizioni covid, nel 2021, grazie all’aiuto della tecnologia, l’associazione ha

continuato con l’attività di formazione, informazione e propaganda:

il 7 maggio, nonostante continui rinvii, l’Avis ha partecipato alla Settimana dei Valori , organizzata dall’Istituto Comprensivo di Calolziocorte. I consiglieri Manrico Antozzi, Gianni Cattaneo e Lionello Cattaneo hanno interagito online con i ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria “A. Manzoni” di Calolzio e “C. Rosa” di Carenno;

, organizzata dall’Istituto Comprensivo di Calolziocorte. I consiglieri Manrico Antozzi, Gianni Cattaneo e Lionello Cattaneo hanno interagito online con i ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria “A. Manzoni” di Calolzio e “C. Rosa” di Carenno; il 14 giugno, Gionata mondiale della donazione del sangue, l’Avis è entrata nelle case dei nostri donatori e non, dei Comuni di Calolziocorte, Erve, Carenno, Monte Marenzo e Torre de’ Busi, con i sacchetti del pane personalizzati Avis. Ben 16.000 sacchetti del pane, distribuiti ai panettieri, negozi di generi alimentari, fruttivendoli e cooperative sociali presenti nei comuni della Valle, che hanno aderito positivamente e con entusiasmo alla nostra iniziativa;

in occasione della Festa del Donatore 2021, l’Avis ha raggiunto tutti i donatori con il nostro periodico Avisnews, il cui ultimo numero risaliva all’ottobre 2020;

per fine anno, per “pubblicizzare” la presenza sul territorio, Avis ha commissionato l’allestimento di due transenne con un messaggio di Avis Calolziocorte, Le belle transenne sono visibili alla rotatoria dell’Iperal e a quella del Marenzi;

in occasione della prima scadenza delle piastre dei defibrillatori laici donati negli anni

precedenti all’Oratorio di Foppenico, ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte e al Comune di Erve, l’Avis ha provveduto a donare la sostituzione delle stesse;

precedenti all’Oratorio di Foppenico, ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte e al Comune di Erve, l’Avis ha provveduto a donare la sostituzione delle stesse; domenica 13 giugno la pertecipazione all’inaugurazione del nuovo campo sintetico realizzato all’Oratorio “Maria Immacolata” della Parrocchia di San Martino Vescovo di Calolzio. Nell’occasione, l’associazione ha voluto omaggiare l’acquisto di 25 zolle e ha donato lo striscione AVIS collocato su un lato del campo;

in occasione del 50° anniversario di fondazione dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, i cui festeggiamenti si sono tenuti l’1, 2 e 3 settembre, l’Avis ha voluto onorare l’importante compleanno regalando un elettrocardiografo, necessario all’associazione per la prevenzione e il controllo dei propri volontari e non;

il 1° ottobre, serata testimonianza in collaborazione con il gruppo Aido “Piero Villa” di Calolzio. Le testimonianze dei due giovani trapiantati, Silvia Gilardi e Gabriele Balconi con la presenza del dottor Cristiano Martini , hanno fatto emergere l’importanza del valore del dono di sangue e di organi e il fatto che ognuno può fare la differenza e diventare un angelo per il proprio prossimo;

e con la presenza del dottor , hanno fatto emergere l’importanza del valore del dono di sangue e di organi e il fatto che ognuno può fare la differenza e diventare un angelo per il proprio prossimo; l’11 dicembre, con la collaborazione del gruppo Aido, Volontari del Soccorso e gruppo Alpini di Calolzio, l’associazione ha partecipato alla maratona Telethon, contribuendo alla vendita dei panettoni e pandori per la ricerca.

“Il 17 ottobre la 56^ Festa del Donatore, anche se in “formato ridotto”, ha permesso la ripresa delle feste sociali. Da ricordare che, in occasione della Festa del Donatore 2021, il Consiglio Direttivo ha deciso di premiare in presenza solo gli avisini che hanno raggiunto più di 50 donazioni, tutti gli altri hanno ricevuto la benemerenza direttamente a casa con il nostro periodico Avis News”.

L’Avis Calolzio nei numeri

Iscritti al 31 dicembre 2020: 377

Dismessi per ragioni d’età: 1

Dismessi per mancate donazioni negli ultimi 2 anni, per ragioni sanitarie e altro: 31

Trasferiti da Calolzio: 5

Donatori iscritti, più trasferiti, più donatori che hanno ripreso: 38

Totale donatori attivi al 31 dicembre 2021: 378 (147 femmine e 231 maschi)

(147 femmine e 231 maschi) Soci collaboratori: 22 (6 femmine e 16 maschi)

(6 femmine e 16 maschi) Totale soci al 31 dicembre 2021: 400 (398 nel 2020 e 408 nel 2019)

Donazioni nel corso del 2021

Bergamo Monterosso: 110 sangue intero (114 – 135); 83 plasmaferesi (75 – 80) totale

193 (189 – 215) da 63 donatori

193 (189 – 215) da 63 donatori Ospedale di Lecco: 523 (458 -546) sangue intero; 52 plasmaferesi (42 – 53); totale 575

(500 – 599) da 283 donatori

(500 – 599) da 283 donatori In definitiva sono state effettuate 633 donazioni di sangue intero, 135 plasmaferesi per un totale di 768 (689 – 814) donazioni da 346 donatori

Nel 2021 ci sono state 79 donazioni in più del 2020

L’Avis Calolzio guarda al futuro

“Il futuro che ci attende è ancora un po’ difficile da programmare – ha detto la presidente Galli -. Dal 14 al 19 febbraio si è tenuta la Settimana dei Valori organizzata dalla scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, i nostri interventi si sono tenuti, online, con 7 classi seconde (6 della scuola Manzoni di Calolziocorte e una della scuola Rosa di Carenno). Inoltre abbiamo interagito anche con gli alunni della scuola media di Torre de’ Busi, appartenente all’Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco, dando collaborazione alla nostra “consorella” di Cisano. Abbiamo avuto contatti con l’istituto superiore “Lorenzo Rota” di Calolziocorte, per organizzare gli interventi presso le classi quarte, che si terranno ad aprile. Se sarà possibile l’obiettivo, dopo l’estate, è riprendere gli incontri formativi e informati sulla salute, aperti ai nostri associati e alla popolazione, in collaborazione con le altre associazioni sanitarie del nostro territorio e con le Avis vicine. In occasione della Giornata mondiale della donazione del sangue, raggiungeremo i nostri associati e non con il nostro periodico AvisNews e continueremo con l’iniziativa dei sacchetti del pane, iniziativa che nel 2022 festeggia il quinto anniversario. Da evidenziare che tale iniziativa è stata sposata quest’anno da tutte le Avis del nostro Provinciale”.

“Nel corso del 2021 è stata presa un’importante decisione del Consiglio Direttivo in merito al calcolo delle donazioni ai fini delle benemerenze, infatti, si è uniformato il calcolo in vigore solo presso la nostra comunale (che conteggia tutte le donazioni effettuate sia di sangue intero, sia di plasma) a quello Nazionale del 17/05/2004, secondo il quale ogni donazione vale 1 ai fini del punteggio per le benemerenze, con massimo 4 donazioni all’anno, siano esse di sangue intero o di plasma, ad eccezione delle donne per le quali, fino ai 50 anni, la donazione di sangue intero è calcolata doppia. Attualmente solo nella Comunale di Calolziocorte venivano conteggiate tutte le donazioni effettuate nel corso dell’anno (sangue intero e plasma), ciò comportava che alcuni donatori di plasma arrivano a totalizzare fino a 12 o anche più donazioni all’anno e, quindi, ad ottenere benemerenze importanti in poco tempo. Il Consiglio Direttivo desidera rivolgere un invito a tutti i donatori, e in modo particolare ai donatori di Lecco, chiedendo a ciascuno di loro di essere propositivi nel donare, seguendo il motto “il dono è spontaneo!” L’invito è spinto dalla motivazione che il sistema di prenotazione presso il Centro Trasfusionale di Lecco è molto farraginoso, in quanto la nostra Comunale ha 3 diversi orari di appuntamento al giorno, che variano a seconda del giorno della settimana e del fatto che la settimana nell’anno sia pari o dispari, ciò, poi, si deve sposare con le disponibilità del donatore, che difficilmente noi conosciamo. Per tutte quante le motivazioni sopra esposte si chiede a ciascun donatore di proporsi, alla nostra Comunale, con una mail con anticipo rispetto al periodo con cui manifesta la sua disponibilità alla donazione, evitando in tal modo il sollecito o la chiamata

della Comunale che non sempre è tempestiva”.

“Desidero ringraziare tutti i donatori Avis, i membri del Consiglio Direttivo e gli amici dell’Avis, che in modi diversi hanno dato il loro contributo e hanno offerto la loro collaborazione per il buon funzionamento e per i risultati conseguiti da questa Associazione – conclude la presidente Galli -. Rinnovo il mio invito a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, contattandoci per qualsiasi necessità o aspettativa via mail, facebook o via telefono, con l’obiettivo di rendere sempre più solido e solidale il valore gratuito del dono di sangue e di amore verso il prossimo, ribadendo che tutto ciò deve avere la caratteristica della spontaneità”.