Avis Lecco, il nuovo presidente è Mario Todeschini

Insediato il nuovo Consiglio Direttivo di Avis Comunale

Un importante momento di continuità e rinnovamento

LECCO – Avis Comunale di Lecco, storica organizzazione di volontariato che nel 2022 ha celebrato il prestigioso traguardo dei 75 anni di attività nella promozione della donazione del sangue, ha recentemente rinnovato i propri organi direttivi, segnando un importante momento di continuità e rinnovamento per l’associazione.

Il rinnovo delle cariche

Dopo l’assemblea tenutasi lo scorso 22 febbraio, Avis Comunale Lecco ha completato il rinnovamento del Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione per il quadriennio 2025-2028. Il nuovo organismo direttivo sarà composto da 17 membri che rappresenteranno i 4.164 soci dell’associazione, di cui ben 4.133 sono donatori attivamente impegnati.

I neo consiglieri si sono riuniti per la prima volta giovedì 6 marzo e hanno eletto all’unanimità Mario Todeschini come nuovo presidente. Todeschini raccoglie il testimone da Bruno Gandolfi, che ha guidato l’associazione dal 2021 al 2025, il quale ha partecipato alla riunione in videoconferenza.

La nuova squadra di presidenza

Durante il Consiglio Direttivo svoltosi giovedì sera presso il salone della sede di via Montegrappa, il presidente Todeschini ha sciolto le riserve e, come previsto dallo statuto, ha nominato il Comitato di presidenza che sarà così composto:

Vicepresidente vicario: Edoardo Artusi

Vicepresidente: Paolo Beretta

Tesoriere: Marco Castoldi

Segretario: Vincenzo Russo

Prospettive future

Con questo rinnovamento, Avis Comunale Lecco si prepara ad affrontare le sfide legate alla promozione della donazione di sangue nel territorio, continuando la propria missione di sensibilizzazione e supporto alla comunità locale. “Un augurio di buon lavoro a tutta la squadra di Avis Comunale Lecco per questo nuovo capitolo della loro importante missione al servizio della comunità”.