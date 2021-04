Avis Lecco verso il rinnovo delle cariche: “Lascio un gruppo che ha tanta voglia di lavorare”

Sabato 8 maggio, ore 15 in Zoom, l’assemblea dei soci

Dopo due mandati il presidente Andrea Bonaiti lascia la guida

LECCO – E’ in programma sabato 8 maggio alle ore 15, in video conferenza sulla piattaforma Zoom, l’assemblea dell’Avis comunale di Lecco. Un appuntamento particolarmente importante perché all’ordine del giorno c’è anche il rinnovo delle cariche sociali con l’elezione del nuovo consiglio direttivo che resterà in carica il quadriennio 2021-2024 (elezioni, tra l’altro, anche per il Gruppo Valsassina).

“Come prevede lo statuto dell’associazione, dopo due mandati da presidente non potrò più ricoprire questo ruolo – ha detto il presidente Andrea Bonaiti prima di tracciare il quadro degli ultimi 12 mesi -. E’ stata una esperienza bellissima perché prima di essere membri del consiglio direttivo siam sempre stati un gruppo di amici e amiche. Sono avisino dal 1997, non sarò più presidente del gruppo ma rimarrò avisino per sempre…”.

Per prudenza la decisione di effettuare l’assemblea in video conferenza (qui le istruzioni per partecipare): “L’anno scorso l’assemblea cadde proprio quando ci furono i primi casi di coronavirus a Codogno, ancora non ci si immaginava ciò che sarebbe successo, il virus già circolava, col senno di poi ci si rese conto di quanto fummo fortunati perché quell’assemblea non ebbe conseguenze – racconta -. Quest’anno per una questione di massima prudenza abbiamo optato per un’assemblea on-line”.

Un 2020 difficile, l’associazione è stata messa alla prova ma la risposta è stata ammirevole: “Siamo orgogliosi perché, anche nei momenti più difficili, i donatori non hanno fatto mai mancare il loro apporto. Quando andare in ospedale creava qualche timore siamo riusciti a spiegare che erano state messe in atto tutte le procedure per effettuare donazioni in sicurezza perciò, a livello di numeri, l’associazione ha tenuto bene”.

Determinante è stata la forza del gruppo: “I soci collaboratori non hanno mai smesso di lavorare. Un esempio su tutti è quello di Ermina Gamba, che nel direttivo ricopre il ruolo di segretario, non è mai mancata, neppure un giorno, neppure nelle settimane più brutte. A lei e a tutti gli altri soci collaboratori va il mio ringraziamento. A tal proposito ci tengo a ribadire che le porte dell’associazione sono aperte a chi vuole impegnarsi e dare una mano: c’è sempre bisogno di gente disposta a lavorare per l’Avis e se qualcuno volesse farsi avanti troverà un tappeto rosso…”.

L’Avis Lecco, quindi, gode di ottima salute e in questo anno difficile è riuscita anche a reclutare nuovi donatori: “Ora abbiamo voglia di tornare tra la gente e ci auguriamo che la situazione sanitaria lo consenta al più presto. L’anno scorso stavamo partendo con una serie di iniziative come la tradizionale corsa 6×1/2 ora, il Concerto di Natale o la collaborazione con l’Associazione Illumina di blu – Valsassina vicina alle persone con autismo. In questi anni abbiamo cercato di impegnarci su più fronti e abbiamo cercato di fare la nostra parte anche per stare vicino alle persone diversamente abili. In questo momento stiamo davvero soffrendo perché non possiamo fare la cosa che più ci piace: stare in mezzo alla gente. Speriamo di poter tornare a farlo al più presto e in sicurezza”.

L’appuntamento di sabato 8 maggio è una tappa importante per l’Avis Lecco: “Ovviamente, nonostante l’assemblea si svolga a distanza, invitiamo i soci a partecipare numerosi – conclude il presidente Andrea Bonaiti -. Sono orgoglioso di quanto è stato fatto in questi anni e sono orgoglioso di un’associazione che non si è mai tirata indietro e che ha ancora tanta voglia di lavorare”.

ASSEMBLEA AVIS LECCO – ORDINE DEL GIORNO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE