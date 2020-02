Avis, nel 2019 oltre 7mila donazioni. “Bene, ma siate più partecipi”

Il 22 febbraio al Teatro Invito la consegna delle Benemerenze Avis

Il presidente Bonaiti: “Donazioni in crescita, chiediamo ai soci più partecipazione alla vita associativa”

LECCO – “L’Avis di Lecco è una realtà in salute e in crescita, sicuramente dal punto di vista delle donazioni siamo pienamente soddisfatti. Sarebbe però bello che i soci partecipassero più attivamente alla vita dell’associazione, soprattutto per quanto riguarda le proposte e l’assistenza ad iniziative ed eventi”.

L’appello arriva dal presidente dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Lecco, Andrea Bonaiti, che in vista del prossimo appuntamento con l’assemblea annuale, fissato il 22 febbraio, ha fatto un primo bilancio dell’attività della sezione lecchese.

“Soci in crescita”

Intanto, il numero dei soci e delle donazioni, come fatto sapere dal presidente Bonaiti, è in crescita: “Al 31 dicembre 2019 la sezione comunale di Lecco contava 4.734 soci attivi e 34 soci collaboratori. 7.122 sono state le donazioni di sangue effettuate, 674 quelle di plasma. Numeri positivi che ci soddisfano e confermano il lecchese come realtà particolarmente viva e generosa” ha commentato Bonaiti. “Mi piacerebbe, tuttavia, ci fossero soci più attivi nella vita associativa, ci manca qualcuno che dia una mano con le iniziative, sarebbe bello che i giovani partecipassero di più, anche per un ricambio generazionale. Questo è un appello che faccio e che spero verrà accolto!”.

Le iniziative

Per quanto riguarda le iniziative di Avis in programma per il 2020, Bonaiti ha annunciato la collaborazione con l’associazione Illumina di Blu – Valsassina con il progetto di sensibilizzazione sull’autismo “Autistichevolmente”, già proposto lo scorso anno e per il quale Avis aveva messo a disposizione il suo camper. Sempre con l’associazione valsassinese e il gruppo Autismo Lecco Avis sarà a teatro il prossimo 26 marzo al Cenacolo Francescano con un concerto.

Le Benemerenze

Il 22 febbraio alle 14.30 presso il Teatro Invito verranno consegnate le tradizionali benemerenze ai soci donatori, distinte in rame (3 anni di iscrizione e almeno 6 donazioni), argento (5 anni di iscrizione e almeno 12 donazioni), argento dorato (10 anni di iscrizione e almeno 24 donazioni), argento placcato oro (20 anni di iscrizione e almeno 40 donazioni), argento placcato oro con rubino (30 anni di iscrizione e almeno 60 donazioni), argento placcato oro con diamante (al termine dell’attività donazionale con oltre 120 donazioni).