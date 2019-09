Avo Lecco. Festa per i 40 anni e nuovo corso volontari

Il 13 ottobre l’associazione festeggia l’importante traguardo

Iscrizioni aperte per il nuovo corso volontari Avo

LECCO – L’Associazione Volontari Ospedalieri Lecco (Avo) festeggia il 40° anniversario (1979-2019) domenica 13 ottobre, durante la Giornata Nazionale Avo.

Il programma della giornata:

ore 9 Santa Messa nella cappella ospedale “Manzoni”

ore 10 aula magna ospedale Manzoni: incontro con le autorità

ore 11.30 Concerto coro Gospel

ore 13 pranzo al Ristorante “Al Terrazzo” Parè di Valmadrera

L’Avo con i suoi volontari è presente agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi e nei seguenti reparti dell’ospedale Manzoni:

Accoglienza Hall

Ambulatorio di ginecologia oncologica

Cardiologia

Day hospital oncologico

Medicine

Neuroscienze

Nefrologia

Ortopedia

Pronto soccorso

Psichiatria

Radioterapia

Nuovo corso volontari Avo

Sono aperte le iscrizioni per il corso base per Volontari Ospedalieri (AVO) che inizierà il 21 ottobre fino al 27 novembre (incontri bisettimanali il lunedì e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30) Il corso comprenderà lezioni teoriche e pratiche per preparare quanti desiderano mettersi a disposizione di chi è ricoverato o di chi deve usufruire dei servizi ospedalieri e di chi è all’Iram. Ha inoltre lo scopo di far conoscere l’Associazione, la struttura ospedaliera e le esigenze del malato, nonché di preparare il volontario con professionalità. Per partecipare, o ricevere ulteriori informazioni sul programma, è possibile contattare la segreteria Avo nei giorni di martedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 allo 0341 489760; www.avolecco.it.