Avo Lecco organizza un nuovo corso base per volontari ospedalieri

Il ciclo di incontri si svolgerà nel mese di ottobre

L’opportunità formativa ha lo scopo di preparare il volontario con professionalità

LECCO – L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) organizza, nel mese di ottobre, il nuovo corso base per volontari ospedalieri, articolato in cinque incontri serali presso l’Ospedale A. Manzoni.

Il corso prevede lezioni teoriche pensate per preparare chi desidera offrire il proprio tempo e supporto alle persone ricoverate, a chi si avvale dei servizi ospedalieri e di chi è ospite all’Iram.

Inoltre, il ciclo di incontri ha lo scopo di fare conoscere l’Associazione, la struttura ospedaliera e le esigenze del malato, nonché preparare il volontario con professionalità.

Per informazioni è possibile mandare una e-mail a luigia.decapitani@asst-lecco.it o un messaggio Whatsapp al numero 350 1027821.