Avviso Unico 2025, Regione Lombardia sostiene 16 progetti nel lecchese

Approvata la graduatoria

226 mila euro per la Provincia di Lecco

LECCO – Regione Lombardia ha approvato la graduatoria relativa all’Avviso unico 2025 che finanzia interventi nelle seguenti aree: promozione educativa e culturale; musei, archivi, biblioteche e catalogazione; promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema.

Per la provincia di Lecco sono stati assegnati contributi per un totale di 226.157 euro, destinati a 16 progetti selezionati. La misura conferma e rafforza l’impegno a fianco di chi promuove la cultura nei territori, tra enti pubblici, associazioni e realtà del terzo settore. Il finanziamento complessivo, a livello regionale, è di oltre 5 milioni di euro, con 310 iniziative in tutte le province.

“Abbiamo premiato la qualità, la varietà e la capacità di dialogare con le comunità – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso –. Dietro ogni progetto c’è un presidio culturale che custodisce e rinnova l’identità lombarda: dalla musica al teatro, dalle arti visive al patrimonio immateriale. I numeri restituiscono una fotografia dinamica: ogni provincia ha presentato proposte solide, frutto di esperienze radicate nel territorio. La partecipazione è stata ampia, favorita anche dal tour di presentazione del bando che, nei mesi scorsi, ci ha permesso di incontrare dal vivo operatori e amministratori locali in tutte le dodici province lombarde”.

“La misura – ha aggiunto l’assessore – ha favorito una diffusione capillare, sostenendo chi sperimenta nuovi linguaggi, valorizza le tradizioni locali o coinvolge giovani, scuole, famiglie e comunità, anche nei contesti più periferici”.

“Regione Lombardia – ha concluso – investe in chi ogni giorno allestisce un palco, apre una sala prove, organizza una lettura pubblica o accompagna i cittadini in una visita guidata. Con l’Avviso Unico 2025 affermiamo con chiarezza che la cultura è una presenza concreta, un presidio attivo e una risorsa per tutti”.

Di seguito i progetti finanziati in Provincia di Lecco.