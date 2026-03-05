Ballabio aderisce alla Giornata del Verde Pulito: cittadini in campo per l’ambiente

L’iniziativa promossa da Regione Lombardia si terrà domenica 12 aprile 2026 con ritrovo alle 8 in piazza Hillion

I partecipanti saranno coperti da assicurazione e potranno iscriversi scrivendo a prenotazioni@comune.ballabio.lc.it

BALLABIO – Il Comune di Ballabio rinnova il proprio impegno per la tutela dell’ambiente aderendo anche nel 2026 alla Giornata del Verde Pulito, iniziativa promossa da Regione Lombardia e dedicata alla cura del territorio attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.

L’amministrazione comunale ha scelto di partecipare ancora una volta alla manifestazione, confermando un percorso che negli anni ha visto la collaborazione con le associazioni del territorio e con numerosi volontari. L’iniziativa punta a sensibilizzare la comunità sul rispetto dell’ambiente e sulla necessità di mantenere puliti spazi verdi, sentieri e aree pubbliche.

“Dopo il successo degli scorsi anni – affermano l’assessore all’ambiente Roberto Paolo Ferrari e l’assessore al Turismo Barbara Crimella – vogliamo incrementare ancor di più l’impegno per le tematiche ambientali. Siamo convinti che tramite queste iniziative si possa far arrivare il messaggio che la tutela del nostro territorio sia un dovere civico per tutti quanti.”

L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, con ritrovo alle ore 8 in piazza Hillion. La giornata sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia di alcune aree del territorio comunale, con il supporto logistico di Silea Spa che fornirà ai partecipanti le attrezzature necessarie. I cittadini interessati a partecipare possono iscriversi inviando una mail all’indirizzo prenotazioni@comune.ballabio.lc.it. L’organizzazione ha inoltre previsto la copertura assicurativa per tutti i volontari.

Il coinvolgimento della popolazione rappresenta uno degli aspetti centrali dell’iniziativa, come sottolinea il sindaco Giovanni Bruno Bussola: “Con il coinvolgimento dei cittadini è possibile ricevere spunti importanti – dichiara – Lo scorso anno, ad esempio, si è evidenziata la necessità di posizionare delle telecamere di videosorveglianza presso la località Valpozza che, negli scorsi giorni, sono state regolarmente attivate sia con una telecamera di contesto sia con un lettore targhe. La tecnologia è importante ma alla base di tutto deve esserci il senso civico e la speranza è che sempre più persone decidano di partecipare ad eventi come quello domenica 12 Aprile 2026.”

In caso di maltempo, come precisato dall’organizzazione, l’evento verrà annullato.