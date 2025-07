Balneabilità. Nuovo bollettino di ATS Brianza: c’è l’ok su tutte le spiagge lecchesi

I risultati dei campionamenti aggiornati confermano la balneabilità in tutti i Comuni del lecchese

LECCO – Tutte balneabili, le acque delle principali località lariane affacciate sui laghi di Lecco e Brianza. È quanto emerge dall’ultimo bollettino sulla balneabilità del 29 luglio, diffuso oggi da ATS Brianza, basato sugli esiti degli ultimi campionamenti analitici. Una buona notizia per residenti e turisti che, in questi giorni d’estate, affollano le spiagge del territorio.

Il controllo ha interessato numerosi punti tra i Comuni di Lecco, Mandello del Lario, Colico, Bellano, Dervio, Abbadia Lariana, Malgrate, Bosisio Parini, Rogeno, Annone di Brianza, Oggiono, Oliveto Lario, Dorio, Lierna e Perledo. Tutti i tratti analizzati sono stati giudicati idonei alla balneazione, senza eccezioni.

Un quadro rassicurante, che però non deve far abbassare la guardia. Come ricordano gli esperti, il rischio legato alla presenza di cianobatteri resta un fenomeno variabile, strettamente connesso a condizioni atmosferiche e climatiche. Per questo motivo, si raccomanda la massima attenzione nel caso in cui le acque si presentino torbide, schiumose o con colorazioni anomale: in tali circostanze, è sconsigliato immergersi.

Il bollettino, datato 29 luglio 2025, riporta anche alcune buone prassi da seguire per tutelare la propria salute durante la balneazione: evitare di ingerire l’acqua; fare sempre una doccia dopo il bagno, asciugando con cura il corpo, in particolare la testa e cambiare il costume subito dopo l’uscita dall’acqua.

Non mancano poi richiami a episodi segnalati negli scorsi anni. Alcune persone, infatti, avevano sviluppato dermatiti dopo il contatto con le acque. Il fenomeno, secondo quanto riportato nel documento ufficiale, è da attribuire con buona probabilità alla presenza occasionale di cercarie, piccoli parassiti acquatici. Pur non rappresentando un pericolo serio per la salute, “si ritiene opportuno segnalare il fatto al fine di informare la popolazione”, si legge nel comunicato, che rimanda a una scheda informativa con ulteriori indicazioni.

Restano ovviamente validi eventuali provvedimenti restrittivi che le Autorità competenti potranno disporre in presenza di nuove criticità.

Nel frattempo, il lago si conferma protagonista dell’estate, con acque sicure e controllate, ma che — come la montagna — meritano rispetto e attenzione.