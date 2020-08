Balneabilità, spiagge lecchesi promosse. Le analisi di Ats Brianza

Risultano tutte balneabili le località lecchesi sul Lario

Ad Annone Brianza bocciata la località Ona

LECCO – Le spiagge lecchesi sono promosse da Ats Brianza. Gli esiti analitici dei campionamenti delle acque effettuati il 3 e 4 agosto sul ramo orientale del Lario esprimono la balneabilità in tutte le località, eccezion fatta per l’area della Malpensata a Lecco, non balneabile per altri motivi.

Ecco la tabella diffusa da Ats Brianza:

Balneabili anche le località Darsena Brera a Bosisio Parini e Punta del Corno a Rogeno. Non balneabile, invece, la località Ona ad Annone di Brianza (cianobatteri con valore maggiore di 100000 cellule ogni millilitro).

“Data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri) in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi” fa sapere Ats Brianza, ricordando ai bagnanti le buone norme:

evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione;

fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo, con particolare riguardo alla testa;

sostituire il costume dopo il bagno.

“Si sottolinea che il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare diversi effetti tra i quali: irritazione delle vie respiratorie e degli occhi (come riniti, asma, congiuntiviti, tosse) e/o disturbi gastrointestinali”.

I giudizi di balneabilità sono consultabili presso i seguenti collegamenti internet :

https://www.ats-brianza.it/index.php/it/ricerca?q=balneazione&Search

http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do