Balneabilità: spiagge lecchesi promosse, risultati positivi

I risultati dei campionamenti effettuati da Ats Brianza promuovono tutte le spiagge lecchesi

A Lecco bagno vietato in località Malpensata, temporaneamente non accessibile per motivi di sicurezza

LECCO – Le spiagge del ramo orientale del Lario ‘promosse’ dal punto di vista della balneabilità. Questi i risultati dei campionamenti effettuati lo scorso 22 e 22 giugno dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Brianza.

Tutte le spiagge dei comuni rivieraschi sono risultate balneabili. A Lecco si può fare il bagno senza pensieri in località Pradello, a Rivabella e in Canottieri. Non balneabile, ma per altri motivi, il lago in località Malpensata, temporaneamente non accessibile per motivi di sicurezza.

Ecco la tabella completa:

Ats Brianza ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini o con colorazioni anomale è sconsigliato fare il bagno. Si ricordano quindi i buoni comportamenti da seguire:

evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione;

fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo, con particolare riguardo alla testa;

sostituire il costume dopo il bagno.

Si sottolinea che il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare diversi effetti tra i quali: irritazione delle vie respiratorie e degli occhi (come riniti, asma, congiuntiviti, tosse) e/o disturbi gastrointestinali.

I giudizi di balneabilità sono consultabili presso i seguenti collegamenti internet :

https://www.ats-brianza.it/index.php/it/ricerca?q=balneazione&Search

http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do .