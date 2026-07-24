Balneabilità. Tre le spiagge vietate dopo gli esiti delle ultime analisi

Non balenabili: Inganna a Colico, La Punta a Pescate e Punta del Corno a Rogeno

Spiaggia della Malpensata vietata per mancata accessibilità in sicurezza

LECCO – In base agli esiti analitici degli ultimi campionamenti effettuati si esprimono i seguenti giudizi ai fini della balneazione:

In seguito alla classificazione della qualità delle acque risultante dal Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, le seguenti aree risultano non balneabili per la corrente stagione 2026:

Per la spiaggia della Malpensata (Lecco), la balneazione è temporaneamente vietata per la “Mancata accessibilità in sicurezza della spiaggia/linea di costa antistante lo specchio d’acqua”.

Inoltre, considerata l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura di cianobatteri (alghe) in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi.

E’ comunque buona norma, a tutela della salute, adottare i seguenti comportamenti:

evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione;

fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo, con particolare riguardo alla testa;

sostituire il costume dopo il bagno.

Si sottolinea che il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare diversi effetti tra i quali: irritazione delle vie respiratorie e degli occhi (come riniti, asma, congiuntiviti, tosse) e/o disturbi gastrointestinali.

Infine, così come già accaduto negli anni precedenti a seguito di segnalazioni di dermatiti in alcune persone che hanno avuto contatto con le acque, è verosimile che tali inconvenienti siano determinati da riscontro occasionale di cercaria nelle acque interessate.

Pur non costituendo, le dermatiti in questione, un serio pericolo per la salute, si ritiene opportuno segnalare il fatto al fine di informare la popolazione, è disponibile una scheda informativa reperibile al sito https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/LC/Materiale_divulgativo/Scheda_informativa_dermatite_bagnante.pdf

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti disposti da parte delle Autorità competenti, anche per eventuali sopravvenute situazioni ai fini della balneabilità.

I dati di balneabilità sono consultabili ai seguenti collegamenti internet :

https://www.ats-brianza.it/cerca?q=balneazione

https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/mappa