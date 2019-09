Bambini, alimentazione e attività motoria: il progetto di Comune e Synlab

Obesità e sovrappeso: al via un percorso di sensibilizzazione dedicato ai bambini

Coinvolte le scuole primarie della città e il loro studenti al primo anno

LECCO – Si è tenuta questa mattina in municipio a Lecco la conferenza stampa di presentazione del progetto che vedrà coinvolti sul territorio, nei prossimi giorni, Synlab San Nicolò e l’Amministrazione comunale di Lecco, scesi in campo insieme per il benessere dei più piccoli, nello specifico di tutti i bambini che quest’anno inizieranno ufficialmente il loro percorso scolastico.

Synlab San Nicolò consegnerà a tutti loro il libretto “Bambini, alimentazione e attività motoria”. La pubblicazione, realizzata a cura di tre luminari di Synlab San Nicolò Lecco e del team scientifico del progetto FitFoodness CAMKids*, consentirà ai più piccoli di intraprendere un percorso che li porterà a esplorare i principi di una sana alimentazione e di una corretta attività fisica, guidati da un simpatico maghetto, che man mano dispenserà consigli e nozioni utili.

“Siamo contenti di aver ricevuto pieno sostegno da parte del Comune nel portare avanti questa iniziativa. Settimana prossima consegneremo nelle mani dei bambini che inizieranno il loro percorso di studi di scuola primaria, e in quelle delle loro famiglie, uno strumento che con simpatia affronta temi oggi importantissimi per la loro salute. Da ormai qualche anno, accanto alla nostra attività ordinaria di Centro Diagnostico, organizziamo sul territorio di Lecco incontri gratuiti aperti liberamente al pubblico: anche a questo tema abbiamo scelto di dedicare uno speciale approfondimento che permetterà ai cittadini di acquisire nozioni utili alla vita quotidiana e al proprio futuro” ha dichiarato il Direttore Area Nord Ovest Synlab Italia Andrea Buratti.

In questa azione, infatti, accanto a Synlab San Nicolò, è sceso in campo attivamente anche il Comune, sostenendo e condividendo l’iniziativa:

“Un progetto di sensibilizzazione importante su temi cardine per la crescita e il futuro dei più piccoli che l’amministrazione promuove insieme a Synlab con l’obiettivo di informare e formare i più piccoli insieme alle loro famiglie. Un’iniziativa rivolta ai bambini delle classi prime di tutte le scuole di Lecco a cui verrà regalato il libricino “Bambini, alimentazione e attività motoria” che racconta in modo giocoso i principi di un corretto e salutare stile di vita. Un’iniziativa che sarà arricchita anche dal convegno di approfondimento sul tema aperto al pubblico” ha dichiarato l’assessore all’istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi.

L’incontro patrocinato da Comune e Ordine dei medici

Lunedì 16 settembre, alle ore 19:00, si terrà, presso la sede Synlab San Nicolò di Lecco in corso Carlo Alberto, 76/B, il convegno aperto al pubblico “Bambini alimentazione e attività motoria”. Patrocinato dal Comune di Lecco e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecco, rappresenta un’occasione nella quale esaminare il contesto allarmante in cui versa oggi la popolazione pediatrica italiana ed europea in relazione a obesità e sovrappeso.

“Durante il convegno di lunedì 16 settembre discuteremo dell’impatto di tale fenomeno sulla salute delle nuove generazioni e rifletteremo sui comportamenti da attuare per prevenirne le conseguenze più drammatiche. Come sempre, abbiamo scelto di dedicare al nostro pubblico un incontro gratuito di grande valore; il tema verrà, infatti, affrontato insieme a un esperto di fama nazionale come Gaetano Ideo – Specialista in Malattie dell’Apparato Digerente, della Nutrizione e del Ricambio – Synlab San Nicolò Como e Lecco e con chi, ogni giorno, si prende cura della salute della città, come i nostri Specialisti Anna Clara Maria Capra – Specialista in Cardiologia – Synlab San Nicolò Lecco e Adriana Simone – Specialista in Gastroenterologia – Synlab San Nicolò Como e Lecco” – ha dichiarato il Direttore Sanitario Synlab San Nicolò Lecco e Como Claudio Zara.