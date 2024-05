Bambini contro la guerra: iniziativa di pace e una lettera inviata a Papa Francesco

Al Parco dell’Eremo si è poi tenuto un momento di condivisione

LECCO – Nell’ambito di un progetto di IRC (Italian Resuscitation Council), che ha fatto conoscere dei testimoni di pace ai bambini della scuola dell’infanzia “E. Bonaiti” di Acquate e Germanedo, i piccoli, insieme alle rispettive maestre, hanno deciso di scrivere una lettera a Papa Francesco a forma di cuore.

Nella lettera i bimbi hanno fatto sapere a Sua Santità che sono d’accordo nel dire “Basta Guerra”, aggiungendo poi alcuni passaggi del canto “Il soldato della pace”.

Alla lettera, è poi seguita un’iniziativa con un momento di condivisione, che si è svolto al Parco dell’Eremo, in occasione dell’anniversario di fondazione della Fism nazionale (Federazione Italiana Scuole Materne).

Durante la mattinata, i bambini hanno cantato il brano: “Il soldato della pace” appendendo degli striscioni per fare sentire la loro voce per la Pace. In un momento in cui in più parti del mondo guerra e distruzione hanno il sopravvento, anche piccoli gesti come questi sono importanti, soprattutto per i più piccoli.