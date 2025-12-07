Bande e cori: dal Pirellone supporto a tre realtà del Lecchese

Nel Lecchese il contributo è andato alla banda Verdi di Lecco, al coro Nives di Premana e ai Picètt del Grenta

“Confermiamo la nostra vicinanza al mondo della musica popolare, vero e proprio patrimonio culturale e identitario”

LECCO – Sono 3 le realtà del Lecchese finanziate da Regione Lombardia nei territori grazie al bando che supporta le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. L’iniziativa, che ha visto elargire complessivamente contributi per 400mila euro a 37 associazioni di nove province lombarde, si prefigge l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni, repertori popolari e identità delle comunità locali.

Nello specifico nella Provincia di Lecco sono stati erogati poco meno di 50mila euro (per la precisone 49.675 euro), suddivisi tra il corpo bandistico musicale ‘Giuseppe Verdi di Lecco, I Picétt del Grenta Aps di Valgreghentino e il Coro Alpino Nives di Premana.

“Abbiamo voluto dare un sostegno concreto – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – alle bande musicali della Lombardia, confermando la nostra vicinanza, come Regione, al mondo della musica popolare, vero e proprio patrimonio culturale e identitario. Con queste risorse sosteniamo diverse iniziative culturali, come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi e iniziative per la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo, oltre ad acquisti di divise, partiture e abiti funzionali alle attività. Queste realtà svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle nostre tradizioni”.

In totale sono 450 le bande musicali lombarde, presenti in 407 Comuni, con oltre 24.000 soci, 14.103 musicisti, 9.335 allievi e 2.731 collaboratori. La seconda linea di intervento del bando, i cui esiti saranno pubblicati nelle prossime settimane, ha previsto lo stanziamento di 350.000 euro riservato all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti