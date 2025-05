Bandi Giovani Creativi, ecco i progetti vincitori

L’annuncio questo pomeriggio presso Officina Badoni

I vincitori presentati dalle associazioni Les Cultures di Lecco e la Casa dei Popoli di Villasanta

LECCO – Le associazioni Les Cultures di Lecco e La Casa dei Popoli di Villasanta, promotrici del progetto “Itinerari culturali. Nuove geografie di relazione e partecipazione” finanziato da Fondazione Cariplo, annunciano i vincitori dei Bandi indetti a fine 2024 per selezionare una proposta di arte pubblica partecipata e un’installazione site specific da realizzare nel corso dei Festival da loro promossi, rispettivamente, Immagimondo. Viaggi, Luoghi, Culture e Festival delle Geografie, edizione 2025. I Bandi sono una delle azioni che le due associazioni hanno previsto di realizzare per rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione di giovani ai Festival e attrarre un pubblico più ampio.

A inizio maggio, una commissione composta da tre membri dell’associazione Les Cultures, tre de La Casa dei Popoli e da tre esperti esterni – la ricercatrice universitaria in Antropologia Denise Longobardi, la docente di Storia dell’arte Isabella Maggioni e il graphic designer Marco Menaballi – si è riunita per valutare sulla base di criteri stabiliti – coerenza del tema, chiarezza espositiva, grado di coinvolgimento e partecipazione attiva del pubblico, originalità, innovatività del messaggio e/o delle tecnologie utilizzate, fattibilità tecnico-economica e sostenibilità dei materiali usati per la realizzazione – le proposte pervenute: 12 progetti di arte partecipativa e 8 installazioni site -specific.

Arte pubblica partecipativa

A giovani artisti, artiste e collettivi è stato chiesto di riflettere sul tema dell’orientarsi e disorientarsi, di proporre progetti in grado di suggerire ai nostri sguardi aspetti inediti della realtà che ci circonda, o che l’abitudine non ci fa più cogliere. Sin da bambini, infatti, impariamo a muoverci e orientarci nello spazio, sviluppando gradualmente consapevolezza del nostro rapporto con i luoghi, le persone e le comunità che li abitano, non sempre comprendendone a pieno la complessità. In età adulta, quindi, l’orientamento diventa tentativo di comprendere il nostro essere all’interno di un mondo complesso. Oggi questo aspetto è accentuato dalla rapidità dei cambiamenti, che ci spinge a riflettere costantemente sulla nostra posizione nei processi che plasmano spazio e tempo. Il progetto vincitore è Convivio sonoro di Elena Corradi. Nata a Todi nel 1995, è un’artista multidisciplinare formata in antropologia e fotografia che vive e lavora tra la Francia e l’Italia. La commissione ha valutato molto positivamente le finalità del progetto e il fatto che prevede un coinvolgimento attivo del pubblico sia nella fase di realizzazione che in quella di restituzione.

Durante i due festival verranno proposte delle passeggiate sonore volte a esplorare aree geograficamente o simbolicamente marginali di Villasanta e, successivamente, di Lecco. Posizionando dei microfoni in punti insoliti e ad altezze diverse da quella che il nostro corpo solitamente ci offre, si sperimenterà la complessità degli ecosistemi con pratiche di registrazione e di ascolto mirate al disorientamento.

Alcune domande guideranno i partecipanti: dove inizia e dove finisce la città? Dove mi trovo? In che modo utilizzo questo spazio? Da chi/cos’altro è abitato all’infuori di me? Con quali altri esseri non-umani condivido questo ecosistema? Su cosa si basano le nostre interazioni? Come potremmo modificarle?

Le storie e i suoni raccolti duranti le passeggiate sonore verranno elaborate e restituite dall’artista in forma e modalità di convivio a chiusura dei due Festival.

Installazione site-specific

Il secondo bando era rivolto a giovani architetti, urbanisti, designer e artisti, invitati a presentare un’installazione che riflettesse la propria visione su come elementi architettonici e urbanistici possano rendere lo spazio pubblico un ambiente che metta gli individui in relazione tra loro e le persone in connessione con l’ambiente circostante, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico a percepire e/o fruire dello spazio che lo circonda secondo prospettive inconsuete.



La commissione ha selezionato il progetto Verso casa proposto dai milanesi Guinea Pigs, laboratorio d’arte performativa che si occupa di creare spettacoli, installazioni, eventi, esperienze culturali in spazi teatrali e in contesti sociali urbani, Anelo1997, laboratorio che progetta e realizza installazioni, sculture e architetture in ferro, il sound artist Aldo Scarpitta e il docente e ricercatore in ingegneria specializzato in arte digitale, robotica sociale e performing arts Federico Espositi.

Verso Casa è un progetto di installazione interattiva e performance site-specific che prevede due momenti. Le persone saranno invitate a partecipare a delle camminate performative per raccogliere materiali disseminati lungo il percorso, strutture riconducibili ai tre elementi base della geometria euclidea – linea, superficie e cubo – progettati, realizzati e assemblati da Anelo1997.

Le camminate termineranno in Pizza Gervasoni a Villasanta e in Piazza XX Settembre a Lecco, dove un silenzioso architetto/fabbro assemblerà getterà le basi di un linguaggio costruttivo comune e partecipativo da mettere in atto insieme alla comunità riunita. I moduli verranno assemblati in una scultura abitabile, dalla forma e dal significato condiviso. La struttura finale sarà uno spazio co-progettato, condiviso, una casa aperta ma accogliente, ferrosa e vibrante, progettata per attivarsi con restituzioni performative e dispositivi sonori interattivi.

Durante i due festival sarà possibile entrare sostare, ascoltare frammenti registrati, e lasciare un proprio contributo vocale. La scultura diventerà così uno spazio relazionale e un archivio di memorie urbane: una installazione interattiva. La scultura ospiterà poi un atto performativo, accendendosi e restituendo l’esperienza accumulata.

Al termine delle due manifestazioni culturali, se le amministrazioni di Villasanta e Lecco lo desidereranno, una porzione dell’opera potrà essere conservata restando in eredità alla città e ricollocata in un luogo consono.

Se l’obiettivo dei bandi è stato coinvolgere attivamente giovani creativi e creative, quello dei progetti selezionati è di promuovere la partecipazione attiva della comunità, accrescendo un senso di appartenenza e coesione sociale tra i partecipanti. “Invitiamo il pubblico a partecipare alle camminate di Convivio sonoro e Verso casa che si terranno in prossimità e durante i Festival” l’appello dell’Associazione.

Per adesioni scrivere a:

Immagimondo, Lecco – immagimondo@lescultures.it

Festival delle Geografie, Villasanta – info@festivalgeografie.it

In avvicinamento ai Festival verranno inviate tutte le indicazioni relative a date e orari di svolgimento.