Bando 2020 servizio civile universale: domande entro lunedì 8 febbraio

La Provincia di Lecco attuerà due progetti

13 gli operatori volontari che saranno coinvolti

LECCO – Scade alle ore 14 di lunedì 8 febbraio il termine per presentare la domanda per operatore volontario in progetti di Servizio Civile Universale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti ai programmi di intervento di Servizio Civile Universale, da realizzarsi in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6).

In particolare 39.538 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.319 progetti, afferenti a 458 programmi di intervento da realizzarsi in Italia. La Provincia di Lecco, nella cornice del programma di intervento in co-partenariato con l’Ente Parco Nord Milano, attuerà 2 progetti con il coinvolgimento di 13 operatori volontari.

Parco Monte Barro: la resilienza nel verde – 5 volontari

Dai giovani segnali per il futuro e per una comunità resiliente: sicurezza, territorio, ambiente, protezione civile

Provincia di Lecco, sede Protezione civile – 3 volontari

Comune di Barzio – 1 volontario

Comune di Introbio – 1 volontario

Comune di Moggio – 1 volontario

Comune di Pasturo – 1 volontario

Comune di Primaluna – 1 volontario

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it o direttamente in homepage dal sito www.provincia.lecco.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it vi sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

All’indirizzo https://www.provincia.lecco.it/elemento-amministrazione/servizio-civile-universal/ sono riportate le informazioni specifiche relative ai progetti della Provincia di Lecco.

Per ulteriori informazioni: Provincia di Lecco Direzione Organizzativa II, Organizzazione risorse umane, Servizio civile universale, telefono 0341 295332, e-mail servizio.civile@provincia.lecco.it.