Bando dissesti 2024, tre progetti finanziati nel lecchese

Al Comune di Malgrate mezzo milione di euro per la frana di Pian Sciresa, fondi anche al Comune di Dorio e alla Comunità Montana Lario Orientale

Zamperini: “Metteremo in sicurezza tre aree fragili del nostro territorio”

MILANO/LECCO – La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, le modalità di impiego delle risorse 2024 del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), pari complessivamente a 25,8 milioni di euro. Le risorse verranno destinate a 7 linee d’azione strategiche per la tutela e lo sviluppo delle aree montane lombarde, in un’ottica di sostenibilità, attrattività turistica e contrasto allo spopolamento.

“Tra i provvedimenti più significativi – dichiara il Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini – c’è sicuramente l’incremento di 8.690.613 euro alla dotazione del bando Dissesti 2024, che consentirà lo scorrimento della graduatoria e il conseguente finanziamento di tre progetti strategici per la provincia di Lecco. Nello specifico, verranno finanziati il progetto presentato dalla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino (252.800 euro), quello del Comune di Malgrate (557.500 euro), e il progetto del Comune di Dorio (270.000 euro). Con questo intervento mettiamo in sicurezza tre aree fragili del Lecchese, dimostrando che, quando c’è attenzione concreta e capacità di ascolto istituzionale, i territori vengono valorizzati davvero. È un passo avanti per la prevenzione, la tutela ambientale e la vivibilità delle nostre comunità.”

“Nonostante quanto affermato da altri Consiglieri Regionali lecchesi, – commenta il Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini – giustizia è stata fatta: le risorse per il bando Dissesti sono più che raddoppiate. Un risultato concreto, che si traduce in 8.690.613 euro stanziati per il 2025. Grazie a questo importante incremento, sarà possibile far scorrere la graduatoria e finanziare tre progetti strategici per la provincia di Lecco. Tra questi, spicca in particolare l’intervento previsto nel Comune di Malgrate a seguito della frana verificatasi a Pian Sciresa lo scorso settembre. Insieme al progetto della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino e a quello del Comune di Dorio – che prevede tre interventi per la messa in sicurezza del territorio e di un tratto della SP72 e della rete ferroviaria – andremo a mettere in sicurezza tre aree fragili del nostro territorio.”

Le ulteriori risorse del FOSMIT 2024 saranno impiegate per incrementare il bando Piccoli bacini (+1,1 milioni), sostenere il bando Rifugi 2024 (+5 milioni), cofinanziare i Patti Territoriali (+5,2 milioni), valorizzare itinerari escursionistici e turistici (+1 milione), adottare misure contro lo spopolamento e a favore della crescita sostenibile (+4,7 milioni).

“Si tratta di un risultato importante – conclude il Consigliere Regionale Zamperini – frutto di un dialogo continuo con l’assessore a Enti Locali e Montagna Massimo Sertori, che ringrazio per la disponibilità dimostrata verso le esigenze del nostro territorio. Un segnale concreto di ascolto e di volontà di intervenire in modo efficace per la messa in sicurezza e la valorizzazione delle nostre aree montane. Queste risorse ci permetteranno di attuare nuove iniziative per sostenere le terre alte, incentivare lo sviluppo economico locale, potenziare la Rete Escursionistica Lombarda e rilanciare i piccoli Comuni anche attraverso la nascita di nuove attività commerciali.”