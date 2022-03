Iniziativa incentrata sulla comunicazione digitale per la valorizzazione dei progetti sociali sul territorio, per giovani dai 18 ai 27 anni

“Un’opportunità di crescita per i nostri giovani, capace di garantire un’esperienza formativa completa nel campo della comunicazione digitale e avviarli al mondo del lavoro”

LECCO – Aperte le iscrizioni al nuovo bando “Giovani Competenti nella Comunicazione”, ideato dall’Informagiovani del Comune di Lecco in sinergia con consorzio Consolida, impresa sociale Girasole, Living Land, Ambito distrettuale di Lecco, Ambito distrettuale di Bellano, Fondazione comunitaria del lecchese e Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

Un progetto rivolto a 12 giovani tra i 18 e i 27 anni, interessati a intraprendere un percorso esperienziale nella comunicazione digitale e multicanale e di valorizzazione di progetti sociali sul territorio. L’obiettivo di questa iniziativa, che trova spazio nel bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2021” finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia, nel contesto del progetto “Or.A – Orientamento in azione” promosso dall’Informagiovani del Comune di Lecco, è quello di valorizzare e potenziare le opportunità territoriali sul tema dell’orientamento al lavoro, con la partecipazione attiva dei giovani.

Ad accompagnarli nel percorso, articolato in due diverse fasi, professionisti locali del settore. Il primo periodo prevede un percorso formativo di gruppo a Lecco tra aprile e maggio, in fascia pomeridiana o il sabato. Durante le 30 ore complessive di formazione verranno approfondite tematiche legate ai social (differenze tra i vari social e creazione di contenuti accattivanti per Instagram), alla grafica (creazione di visual per grafiche attuali ed efficaci attraverso l’uso di Canva) e al videomaking (produzione di brevi filmati di valorizzazione delle esperienze progettuali). La seconda fase interesserà il periodo tra giugno e luglio, con un’esperienza sul campo per il gruppo di ragazzi dalla durata totale di circa 45 ore, diviso e assegnato ai diversi progetti in base alla residenza.

“Giovani competenti nella comunicazione è un significativo progetto di collaborazione tra Informagiovani del Comune di Lecco e numerosi partner del territorio – sottolinea l’assessore ai Giovani e alla Comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante – e offre ai nostri giovani un’opportunità di crescita, che dalla formazione teorica conduce a quella pratica, per offrire un’esperienza formativa completa nel campo della comunicazione digitale. L’esigenza di avviare i giovani talenti al mondo del lavoro, con il prezioso supporto di professionisti del settore, è da sempre avvertita come essenziale per la nostra Amministrazione, che accoglie e stimola progetti come quello in questione con costante interesse”.

La partecipazione prevede una copertura assicurativa RC e infortuni e l’erogazione di un’indennità economica complessiva pari a 650 euro lordi. Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La proposta è realizzata anche in collaborazione coi progetti di polo Best e Stare Bene Insieme (polo Brianza Est), Habitat (polo Brianza Ovest), IANG (polo Valle San Martino), L’Ago e Edera (polo Lago), The Factory (polo Città di Lecco) e i progetti giovani dell’Ambito di Bellano.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite l’apposito form online entro mercoledì 30 marzo. La selezione dei partecipanti al corso, a cura degli operatori del progetto Or.A, avverrà nei giorni successivi. Per maggiori informazioni sui requisiti per presentare la domanda è possibile consultare il bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lecco a questo collegamento.