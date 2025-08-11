Bando “Giovani Smart”, oltre 340 domande presentate

Aumento di domande conferma l’impegno della Regione nel sostenere i giovani

“Regione Lombardia crede nelle nuove generazioni”

LECCO – Grande successo per la terza edizione del bando “Giovani Smart” di Regione Lombardia: sono infatti 345 le domande presentate da enti, Comuni e realtà associative provenienti da tutte le province lombarde, segnando un significativo aumento rispetto alle precedenti edizioni, che avevano registrato rispettivamente 229 e 250 domande.

“Un risultato – ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con deleghe allo Sport e ai Giovani – che dimostra il successo della nostra strategia comunicativa e i frutti di un tour di due mesi che ha toccato tutte le province lombarde incontrando le esigenze e i bisogni dei singoli territori”.

“Questa significativa partecipazione – ha sottolineato Picchi – testimonia la vitalità del nostro tessuto sociale e l’entusiasmo dei giovani nel voler essere protagonisti responsabili nel promuovere politiche a favore del bene comune. Proprio per questo abbiamo incrementato sensibilmente il budget del bando, portandolo da 3 a 5,6 milioni di euro“.

“Regione Lombardia – ha concluso Picchi – crede nelle nuove generazioni e investe concretamente in progetti che valorizzano comunità, prevenzione, creatività e talento”.

Il bando rientra nel piano regionale Generazione Lombardia e ha l’obiettivo di promuovere e sostenere attività aggregative, culturali, sportive e sociali dedicate ai giovani tra i 15 e i 34 anni.