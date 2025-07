Bando impianti sportivi, Lecco candida la palestra di via Cantarelli

Le graduatorie saranno pubblicate a fine ottobre

27 domande dalla Provincia di Lecco, per la riqualifica della Gal un progetto da oltre 900 milioni di euro

LECCO – Sono ben 474 le domande presentate dai Comuni lombardi per partecipare al bando promosso da Regione Lombardia per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli impianti sportivi pubblici comunali. Un dato che testimonia un’adesione straordinaria e diffusa su tutto il territorio regionale, come confermato anche dal tour capillare del sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, che ha incontrato amministratori locali in tutte le province.

Il bando, pubblicato sul BURL lo scorso 5 maggio, mette a disposizione 100 milioni di euro, di cui 30 milioni a fondo perduto erogati da Regione Lombardia e 70 milioni in forma di linea di credito agevolato, attivata in collaborazione con l’Istituto per il credito sportivo e culturale. Le domande presentate saranno ora oggetto di valutazione e le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2025.

“Sono molto felice e soddisfatta che il bando abbia ricevuto una risposta così straordinaria e capillare sui territori – ha dichiarato Picchi –. Tutto ciò dimostra quanto i Comuni lombardi credano nello sport come motore di crescita e catalizzatore sociale. Regione Lombardia ha risposto con un bando storico da 100 milioni di euro, dando concretezza alle esigenze degli enti locali e promuovendo lo sport quale strumento di formazione giovanile e crescita sociale”.

La partecipazione è stata trasversale e ha coinvolto realtà di ogni dimensione. “Questo è un segnale importante, soprattutto per i Comuni più piccoli – ha aggiunto il sottosegretario –. Abbiamo voluto un bando semplice, chiaro e accessibile, con criteri pensati per valorizzare anche le realtà più piccole, ma con grande voglia di investire su impianti più sicuri e moderni”.

27 domande dalla nostra provincia, Lecco punta sulla palestra di via Cantarelli

In provincia di Lecco sono 27 le domande presentate, a conferma di un forte interesse locale. Il Comune di Lecco ha scelto di candidare un intervento importante sulla palestra della scuola Ghislanzoni-Gal di via Cantarelli (e non sul Bione, come inizialmente paventato. Per il centro sportivo comunale infatti è pervenuta da una cordata di privati con ipotesi di project leasing una nuova proposta progettuale per la riqualifica).

Il progetto, del valore complessivo di oltre 900 mila euro, mira alla riqualificazione energetica e funzionale dell’edificio sportivo, con un contributo richiesto alla Regione pari a 490 mila euro, il massimo previsto dal bando.

“Abbiamo deciso di candidare un progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico della palestra di via Cantarelli – ha spiegato l’assessore allo Sport del Comune di Lecco, Emanuele Torri – per intervenire su una struttura di nostra proprietà all’interno della quale un migliaio di cittadini, dai più piccoli agli adulti, svolgono attività sportiva grazie alla GAL e al Circolo della Scherma. La coibentazione del tetto, la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli fotovoltaici, qualora il progetto venisse finanziato, restituirebbero alla nostra città un edificio più funzionale dal punto di vista energetico”.

Come detto per l’esito del bando bisognerà aspettare la fine di ottobre: “E’ un bando molto affollato, vedremo se il nostro progetto verrà ammesso – hanno concluso dal Comune – partecipando confermiamo la volontà di voler investire sulle nostre strutture sportive cittadine”.