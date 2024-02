Barman – livello base, in partenza il nuovo corso di Confcommercio e Fipe

Iscrizioni entro il 19 febbraio

LECCO – Un appuntamento sempre molto atteso vista la qualità delle lezioni e il livello di preparazione offerto. Un’opportunità rivolta agli operatori del settore che intendono migliorare la loro professionalità, ai nuovi imprenditori che hanno in programma l’apertura di un’attività o semplicemente a tutti gli amanti dei cocktails. E’ in programma a partire da lunedì 26 febbraio il corso Barman – livello base, organizzato da Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) in collaborazione con Fipe Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 19 febbraio: è previsto il rimborso del 50% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

I docenti saranno Mattia Corunto e Cristian Lodi. Corunto ha iniziato il suo cammino da docente nel 2008 dopo una formazione completa e approfondita nell’ambito dell’American Bartending. Nel corso della sua carriera ha partecipato a varie competizioni di settore (“Skyy Vodka Competition”, “Gancia Flair Challange” e “CPF Statio Contest”) distinguendosi sempre fino alle fasi finali. Lodi ha inaugurato nel 2013 il Milord Milano, un cocktail bar che ancora oggi è tra le destinazioni preferite dagli amanti della mixology sulla scena milanese (nel 2023 è stato inserito tra i 100 migliori locali d’Italia nella classifica di BluBlazer). Nel 2018 è arrivato tra i primi tre in Italia alla “Appleton estate competition” e nello stesso anno ha vinto la “Challange on ice”. Da ottobre 2018 fa parte della “Chocolate Academy Milano” affiancando chef del calibro di Oldani e Cerea; attualmente collabora anche con Campari Academy e come consulente per i Gin District.

Ogni lezione – in calendario il lunedì e il martedì dalle ore 18 alle ore 21.30 – prevede esercitazioni pratiche con l’ausilio di work-station professionali presso la cucina attrezzata che si trova nella sede di Confcommercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Il percorso formativo si terrà nelle seguenti giornate: 26-27 febbraio, 4-5-11-12-18-19-25-26 marzo 2024. Il programma sarà il seguente: la figura del bartender; le attrezzature necessarie; il giusto bicchiere dei cocktails; il bilanciamento dei drink; le tecniche di preparazione; il ghiaccio, ingrediente fondamentale; il mondo dei distillati e la loro storia; i drink più bevuti al mondo, tasting e pratica; personalizzare i drink; il drink cost.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 19 febbraio) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.