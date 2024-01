Barriere architettoniche, contributi a 18 Comuni per eliminarle

Stanziati dalla Provincia i fondi per il Peba

Ammessi al finanziamento 18 Comuni della Provincia di Lecco

LECCO – La Provincia di Lecco ha approvato la graduatoria finalizzata alla concessione ed erogazione di un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche – Peba, quale misura di supporto ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 1° gennaio 2022, in conformità alla legge regionale 6/89 come modificata dalla legge regionale 14/2020.

Sono stati ammessi al finanziamento tutti i 18 Comuni che hanno fatto pervenire le proprie candidature.

La Provincia di Lecco provvederà pertanto alla liquidazione del 30% del contributo all’avvio del processo di predisposizione del Peba.

La restante quota del 70% sarà erogata a saldo alla presentazione dell’atto amministrativo di approvazione del Peba, e comunque entro il 30 aprile 2024, previa presentazione della rendicontazione finale con i documenti di spesa ammissibili e l’attestazione dell’avvenuta registrazione del Peba sul portale regionale.