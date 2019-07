Barriere di pre-filtraggio dei tifosi, lo stadio di Lecco si attrezza per la Serie C

Posizionate ieri le barriere davanti all’ingresso del Rigamonti Ceppi

Serviranno in vista della prossima stagione della Calcio Lecco in Serie C

LECCO – Sono state posizionate mercoledì le barriere di prefiltraggio per i tifosi lungo via Don Pozzi, davanti all’ingresso dello stadio Rigamonti Ceppi di Lecco.

E’ una delle misure necessarie per garantire l’ordine pubblico per la prossima stagione della Calcio Lecco che esordirà in serie C.

A gennaio erano partiti i lavori per sostituire l’impianto di illuminazione, sostituendo le oltre 60 lampade da 2 mila watt l’una. La scorsa estate erano stati invece rimesse a nuovo le tribune grazie al progetto di volontariato con i migranti che le hanno tinteggiate di blu celeste.

“Stiamo lavorando in piena sintonia con la società per dare alla città di Lecco uno stadio all’altezza della categoria in cui andrà a misurarsi – era intervenuto così domenica, alla festa della Calcio Lecco, l’assessore allo sport Roberto Nigriello – Sono in programma diversi interventi che porteranno ad una nuova seggiolatura dei settori. Mi auguro che il pubblico risponda presente riempendo con passione, domenica dopo domenica, le tribune”.