Barzago inaugura una Panchina Rossa simbolo contro la violenza sulle donne

L’inaugurazione domenica 28 novembre, alle 12

La panchina verrà collocata nell’angolo tra Viale Rimembranze e Via Dante

BARZAGO – In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” a Barzago verrà inaugurata una “panchina rossa”, simbolo della sensibilizzazione contro questa piaga sociale.

L’evento, in programma per domenica 28 novembre, alle 12.00, si terrà nell’angolo tra Viale Rimembranze e Via Dante, presso il gazebo posta davanti il centro polivalente comunale durante la quale è prevista la benedizione con il parroco, don Giovanni Colombo.

L’intervento di verniciatura è stato realizzato dall’associazione barzaghese “da donna a donna” che ha sede proprio accanto il gazebo. Una speciale targa commemorativa sarà applicata alla panchina. Per l’occasione sarà presente la presidente dell’associazione “L’altra metà del cielo”, Amalia Biffi.

“Maltrattamento e abusi ai danni delle donne sono fenomeni diffusi ma non altrettanto conosciuti e affrontati – spiega il sindaco Mirko Ceroli – Le volontarie dell’associazione L’Altra Metà del Cielo – Telefono Donna di Merate svolgono attività di tutela dei diritti delle donne prevalentemente sul territorio meratese e casatese, contrastano e ripudiano i maltrattamenti e la violenza ovunque essi si manifestino. Promuovono azioni positive e partecipano alle attività istituzionali di contrasto alla violenza di genere e in famiglia.

Come Amministrazione, attraverso la panchina rossa, vogliamo rimarcare che ogni forma di discriminazione e di violenza verso le donne è da perseguire e condannare senza esitazione”.