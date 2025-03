Basta cibo sulle rive dell’Adda per gli uccelli: l’appello dei residenti di Pescarenico

Alcuni residenti di Pescarenico denunciano l’abitudine di lasciare cibo per i volatili sulle rive dell’Adda: pratica vietata che reca danni all’ecosistema e problemi igienici

LECCO – Cresce la preoccupazione tra i residenti di Pescarenico per una pratica che sta diventando insostenibile sotto il profilo igienico e ambientale: l’abitudine di alcune persone di lasciare ingenti quantità di avanzi di cibo sulla riva del fiume Adda per nutrire gli uccelli e ovviamente anche nutrie. Un gesto che, seppur animato da buone intenzioni, rischia di trasformarsi in un grave problema per l’ecosistema locale.

La segnalazione arriva da alcuni residenti, che sottolineando come questa pratica, oltre a essere vietata, compromette la pulizia e il decoro dell’area e può risultare dannosa proprio per gli stessi volatili che si intende aiutare. Infatti, gli alimenti destinati al consumo umano possono essere nocivi per la fauna selvatica, alterandone la dieta naturale e causando problemi di salute agli animali.

Ma i rischi non finiscono qui. L’alterazione dell’equilibrio ecologico può avere conseguenze imprevedibili: se una specie di uccelli dovesse essere favorita dall’abbondanza di cibo fornito dall’uomo, potrebbe proliferare a discapito di altre specie meno aggressive o più schive, generando uno squilibrio nella biodiversità locale. Inoltre, gli animali che si abituano a ricevere cibo in modo artificiale rischiano di perdere il loro istinto naturale di ricerca, diventando dipendenti dalla presenza umana e aumentando il rischio di sovrappopolazione in aree urbane.

L’accumulo di avanzi di cibo, infine, rappresenta un problema di igiene pubblica, attirando ratti e altri animali indesiderati, con il conseguente rischio di proliferazione di malattie.

Per questi motivi, alcuni residenti di Pescarenico chiedono con forza che venga posto un freno a questa pratica, sensibilizzando la popolazione sui danni che può arrecare. Oltre alle segnalazioni agli enti competenti, gli abitanti del quartiere lanciano un appello a chiunque sia solito lasciare cibo sulle rive dell’Adda affinché smetta di farlo, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e della fauna locale.

Un piccolo gesto di consapevolezza può fare la differenza per garantire un ecosistema più sano e bilanciato per tutti.