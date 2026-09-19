BeActive, Lecco aderisce alla “Settimana dello sport europeo”

L’iniziativa è promossa dal Comune insieme al Panathlon Club Lecco

Diverse realtà sportive lecchesi proporranno open day, allenamenti aperti, prove e momenti di avvicinamento alle diverse discipline

LECCO – Comune di Lecco e Panathlon Club Lecco insieme per promuovere una settimana di sport all’insegna di inclusione, benessere e appartenenza: sono queste, infatti, le parole chiave della Settimana Europea dello Sport 2026, già istituita dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e il benessere fisico e mentale.

Il Comune di Lecco, con la collaborazione del Panathlon Club Lecco, ha dunque aderito alla campagna #BeActive promossa dal Ministro per lo sport e i giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sport e Salute Spa, coinvolgendo associazioni e società sportive, atleti e realtà del territorio in un programma di iniziative rivolte alla cittadinanza e, in particolare, ai giovani che si terranno della settimana dal 23 al 30 settembre.

“In queste ultime settimane abbiamo lavorato intensamente a un’adesione di sostanza alla Settimana Europea dello Sport 2026 – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Lecco Lorella Cesana -. Tra gli obiettivi, ben sintetizzati dalle parole chiave di questa edizione, abbiamo l’avvicinamento dei cittadini di tutte le età alla pratica sportiva, la promozione delle attività delle associazioni sportive del territorio e del fair play attraverso la costruzione di un format semplice e replicabile annualmente”.

Così il presidente del Panathlon club Lecco Riccardo Benedetti: “La promozione di iniziative che mettono in evidenza i valori insiti nella Settimana Europea dello Sport rappresentano per noi del Panathlon la naturale continuità e crescita della “mission” associativa. La condivisione con l’amministrazione comunale di Lecco, che ci rende particolarmente felici, rientra anche nell’ambito del memorandum d’intesa siglato anni fa tra noi ed il Comune. Ringrazio tutte le associazioni ed i testimonials che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito augurandomi che questa edizione di #BeActive sia solo la prima ed abbia un seguito negli anni coinvolgendo un numero sempre maggiore di realtà sportive”.

Durante la settimana, diverse realtà sportive lecchesi proporranno open day, allenamenti aperti, prove e momenti di avvicinamento alle diverse discipline, offrendo a bambini, ragazzi, adulti e famiglie l’opportunità di conoscere e sperimentare lo sport sul territorio. Hanno già aderito, o stanno definendo le proprie iniziative, realtà dell’atletica, del rugby, del basket, dell’arrampicata, della pallavolo, della ginnastica, della canoa e del calcio. “Stiamo lavorando alla definizione dei singoli appuntamenti – prosegue l’assessore Cesana – e dialogando con il Polo di Lecco del Politecnico di Milano e con una serie di atleti del territorio per raggiungere tutti gli appassionati di sport e non solo”.

Tra gli atleti coinvolti figurano Nicola Ripamonti, Marco Radaelli, Aurora Bosia, Matteo Della Bordella, Antonio Rossi, Lorenzo Bonicelli, Matteo Grattarola e Stefano Bonaiti: racconteranno attraverso brevi video il loro rapporto con l’attività sportiva e inviteranno, soprattutto i più giovani, a muoversi, divertirsi e vivere lo sport come esperienza di benessere, amicizia e crescita.

Due ulteriori semplici iniziative di partecipazione collettiva, pensate per estendere #BeActive oltre gli impianti sportivi, accompagneranno la settimana lecchese dello sport: con “Il mio gesto sportivo di oggi” saremo tutti invitati a dedicare ogni giorno anche solo pochi minuti al movimento e all’attività fisica, sperando che poi diventi un’abitudine, mentre attraverso il “Fair Play Minute”, le associazioni e le società sportive saranno chiamate a dedicare simbolicamente un minuto dei propri allenamenti ai valori del fair play, del rispetto dell’avversario, dell’inclusione e della correttezza.

“Un’ulteriore obiettivo – conclude l’assessore – è fare di questa settimana un’occasione per avvicinare nuove persone allo sport, valorizzare il grande patrimonio delle associazioni sportive lecchesi e rafforzare la collaborazione tra Comune, mondo sportivo, scuole, università e territorio”. Il messaggio semplice: non occorre essere atleti per fare sport.

Il calendario delle iniziative sarà diffuso e aggiornato attraverso i canali ufficiali del Comune di Lecco, del Panathlon Club Lecco e delle associazioni e società sportive partecipanti.