BeActive, premiata in Comune la squadra vincitrice della “Picco Express”

La sfida organizzata nell’ambito della Settimana Europea dello Sport

LECCO – Si è svolta ieri, lunedì 28 settembre, nella sede del Comune di Lecco, la premiazione della squadra vincitrice della “Picco Express”, la sfida organizzata nell’ambito della Settimana Europea dello Sport.

A ricevere il riconoscimento sono state Anna Alghisi, Nicole Buzzi e Iris Rigamonti, componenti della squadra che si è aggiudicata la competizione. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore allo Sport Lorella Cesana, che hanno consegnato il premio alle vincitrici insieme al presidente della Picco Lecco Dario Righetti, al mister Mauro Tettamanti e Andrea Mauri del Panathlon Club Lecco.

La “Picco Express” si è inserita nel programma di iniziative promosso in città in occasione della Settimana Europea dello Sport, appuntamento dedicato alla promozione dell’attività fisica e di uno stile di vita attivo e che coinvolge ogni anno cittadini, associazioni e realtà sportive. L’iniziativa rientra nel progetto “BeActive”, al quale anche il Comune di Lecco ha aderito con una serie di appuntamenti pensati per avvicinare le persone allo sport e valorizzarne la funzione sociale e aggregativa.

La Settimana Europea dello Sport punta infatti a incoraggiare la partecipazione all’attività fisica, indipendentemente dall’età e dal livello di preparazione, attraverso eventi e occasioni di movimento sul territorio.