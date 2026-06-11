Bellano, i lavori al sottopasso ferroviario riprendono a settembre

I lavori garantiranno l’eliminazione definitiva del passaggio a livello

Una volta completati gli approfondimenti progettuali, si procederà con la ripresa dei lavori

BELLANO – Proseguono per fasi i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario carrabile e pedonale in sostituzione del passaggio a livello al km 25+153 della linea Lecco–Tirano.

Il progetto prevede la realizzazione del sottopasso ferroviario e la riqualificazione della viabilità esistente. Durante la sospensione della circolazione ferroviaria fra il 15 giugno e il 14 settembre 2025, RFI ha completato una delle fasi principali dell’intervento: la costruzione dell’impalcato di copertura del sottopasso. Le attività hanno incluso le lavorazioni sotto-binario e il ripristino degli impianti ferroviari. Altre fasi hanno visto la bonifica e la demolizione della stazione di servizio Agip e della sottostazione ferroviaria, oltre che di una linea elettrica dismessa.

I lavori garantiranno l’eliminazione definitiva del passaggio a livello, il collegamento diretto fra SS 754 (ex SP 62) e SP 72, la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento della sicurezza stradale e pedonale e l’accesso facilitato alla stazione ferroviaria per tutta la comunità.

In questi mesi diversi incontri hanno visto coinvolti gli enti che partecipano al finanziamento dell’opera. Come illustrato nel corso dell’ultimo incontro da parte di RFI, sono attualmente in corso le attività di sviluppo del progetto di dettaglio, finalizzate al perfezionamento della configurazione dell’accesso e delle sistemazioni connesse all’area della ditta Borlenghi. Tali attività sono orientate al miglioramento dell’accessibilità al compendio, tenendo conto delle esigenze operative del soggetto privato emerse durante il confronto sopra richiamato.

In particolare, nel mese di maggio sono state condotte le attività di rilievo di dettaglio delle aree interessate dagli approfondimenti progettuali. Le operazioni hanno riguardato le zone connesse alla nuova configurazione dell’accesso alla ditta Borlenghi, comprensive della rampa di ingresso, del piazzale interno e delle aree limitrofe, oggetto di verifica ai fini della possibile ricollocazione degli stalli di sosta e dell’ottimizzazione della viabilità di accesso.

Una volta completati gli approfondimenti progettuali, si procederà con la ripresa dei lavori. La ripresa delle attività è oggi prevista successivamente alla pausa estiva, mentre il completamento dell’intervento è attualmente programmato entro il 2027.

Ricordiamo che si tratta di un’opera complessa e con un investimento economico complessivo di circa 14,3milioni di euro, finanziato da RFI con contributo del Comune di Bellano (a valere su finanziamento di Regione Lombardia) pari a 2milioni di euro e di ANAS per ulteriori 2milioni di euro tramite convenzione attuativa.

“Ringraziamo RFI per il costante aggiornamento sulla progettazione e realizzazione di questa opera così epocale” dichiara il Sindaco di Bellano “Sono soddisfatto dell’attenzione dimostrata da RFI nei confronti della ditta Borlenghi, un’attività storica e benemerita per la nostra Comunità. Dopo lo stop dovuto a quest’approfondimento progettuale, l’augurio è che dopo la stagione estiva, a settembre, si possano riprendere i lavori in modo spedito.

Sull’avanzamento dei lavori interviene anche Mauro Piazza, Sottosegretario di Regione Lombardia che ha cofinanziato l’opera: “In questi mesi il sindaco Rusconi ha continuamente monitorato l’avanzamento delle fasi progettuali, con diversi incontri con RFI – che ringrazio – ai quali ho voluto prendere parte personalmente in considerazione della complessità di opere infrastrutturali come questa che necessitano di particolari attenzioni e precisone. Si è inoltre voluta salvaguardare la piena operatività della ditta Borlenghi, con una attenzione che ha necessitato di ulteriore approfondimento tecnico e di qualche tempo aggiuntivo, ma che era assolutamente inderogabile per permettere il proseguo della storica attività bellanese e la salvaguardia dei posti di lavoro. Regione continua ad affiancare il Comune e RFI per traguardare questa opera infrastrutturale che segnerà la storia del Comune di Bellano, risolvendo un problema pluri decennale. Un plauso alla determinazione del sindaco Rusconi per il raggiungimento di un obiettivo che sta passando dai progetti ai fatti.