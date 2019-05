“Bellano Paese degli artisti”, gli alunni della Stoppani vincono il 1° Premio

Tempo di lettura: 2 minuti

Primo premio per gli studenti della Stoppani

L’ensemble di chitarra ha incantato la giuria

BELLANO – Si è svolta lo scorso 10 maggio a Bellano la seconda edizione del Concorso Musicale Internazionale di “Bellano Paese degli Artisti”: a brillare gli studenti della Scuola media indirizzo musicale A. Stoppani di Lecco che hanno ottenuto il premio assoluto.

16 i chitarristi dell’ensemble, diretti dalla professoressa Emilia Cappello: Stefano Calvi, Sara Gattoni, Carlotta Corrado, Mara Picariello, Daniela Rakaj, Giulia Suzani, Sofia Arnoldi, D’Ambrosio Pasquale, Daniela Franceschini, Simone Manzoni, Diletta Motolese, Vanessa Casale, Aurelia Casartelli, Bianca Santonocito, Sofia Valagussa, Gloria Zambroni.

“Bravissimi davvero – ha commentato la prof.ssa Cappello – i ragazzi hanno saputo emozionare giuria e pubblico! Quando riescono a dare il meglio di sé nel suonare insieme il risultato è sempre strepitoso: mi impressiona inoltre la grande potenzialità che c’è in ciascuno studente. Io ho creduto in loro e loro hanno creduto in me: se c’è stima reciproca si può costruire insieme qualcosa che rimane per sempre”.

La docente Cappello ha concluso citando il Messaggio che Paolo VI indirizzò agli artisti nel 1956: “Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione. E questo grazie alle vostre mani… Ricordatevi, ragazzi, che siete i custodi della bellezza nel mondo!”.