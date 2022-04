Succede quotidianamente in via Santa Barbara a Belledo

“E’ una via di fuga in caso di incidente nel tunnel che porta a Ballabio”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore che vuole sottolineare una situazione di potenziale pericolo.

“E’ vero che non c’è un esplicito divieto di sosta, ma tutti i santi giorni c’è qualcuno che parcheggia davanti a una delle uscite di sicurezza del tunnel della Statale 36 dir che collega Lecco a Ballabio“.

L’uscita di sicurezza, una semplice porta bianca, è situata in via Santa Barbara nel rione di Belledo: “Forse non tutti lo sanno ma si tratta di un’uscita di emergenza che consente di risalire in superfice dal tunnel in caso di necessità. Se dovesse succedere qualcosa nel tunnel mi chiedo che difficoltà potrebbero crearsi. Purtroppo la foto parla da sè…”.