Belledo e Chiuso: due parchi si rinnovano grazie alle associazioni

Due proposte di gestione e miglioramento per altrettanti parchi cittadini

L’Oipa si fa avanti per gestire l’area cani di Belledo, la Maratona del Calcio il parco di Chiuso

LECCO – La rete di collaborazioni tra il Comune di Lecco e il mondo delle associazioni si allarga: due realtà associative si sono fatte avanti con la proposta di gestione di due ‘angoli’ di verde dei rioni cittadini.

A Belledo, il parchetto di via Mons. Polvara potrebbe essere migliorata grazie all’Oipa, l’associazione di protezione degli animali, che ha richiesto di poter gestire l’area cani. In passato il comune era già intervenuto suddividendo il parco nella zona di sgambamento per gli amici ‘a quattro zampe’ e gli altri utenti, per mettere fine alla difficile ‘convivenza’ tra i frequentatori del parco. Un altro problema emerso era anche l’utilizzo simultaneo dell’area recintata da cani di grande e piccola taglia.

La proposta di Oipa prevede, si legge nel documento, la creazione di un’area separata all’interno di quella attuale con posizionamento rete simile a quella di recinzione con aggiunta di ombreggiante, il posizionamento di un secondo cancelletto d’entrata aggiuntivo sostituendo una porzione di rete nell’area del nuovo ingresso, l’installazione di una rete di sicurezza sulla recinzione con ombreggiante verso il marciapiede esterno e la potatura siepi per posizionamento rete di sicurezza. Inoltre è prevista anche l’installazione di una fontanella aggiuntiva con scavo da tombino fontana attuale fino al confine delle due nuove aree; infine il posizionamento nuova panca cementata a terra.

A Chiuso invece, l’associazione Maratona del Calcio (nata nel rione e organizzatrice dell’annuale evento benefico allo stadio di Lecco) ha chiesto di poter gestire il parco del Beato Serafino, in via Don Morazzone.

Il progetto di collaborazione prevede il completamento della perimetrazione del parco con posa di tratto di recinzione e cancelletto di accesso, la sistemazione dei muretti e percorsi esistenti ove ammalorati.

La riqualificazione comprende anche la realizzazione di un murales (affidato all’artista Afran) sul tema dell’incontro e delle relazioni di prossimità e comunità. Sarà inoltre posata una bacheca informativa e la realizzazione di un’area attrezzata con tavolini e sedute, nuova illuminazione e riordino degli spazi verdi.