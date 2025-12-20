Belledo. Grande emozione per la festa di Natale della scuola primaria Oberdan

Gli alunni hanno portato in scena una rivisitazione del musical “Sister Act”

LECCO – Una serata di grande emozione e partecipazione quella di venerdì 19 dicembre presso la sala Don Ticozzi, dove si è svolta la festa di Natale della scuola primaria G. Oberdan di Belledo, che ha saputo regalare al pubblico un emozionante spettacolo musicale.

Protagonisti della serata sono state le alunne e gli alunni della scuola, che hanno portato in scena una rivisitazione del musical “Sister Act”: cinque scene coinvolgenti, composte ognuna da parte recitata, coreografia e canti, frutto del grande lavoro delle insegnanti, con il prezioso e fondamentale supporto del maestro Giuseppe Caccialanza. Un progetto costruito con passione e dedizione, capace di valorizzare i talenti di ogni bambino e di trasmettere entusiasmo e gioia.

All’evento erano presenti anche il Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e l’Assessore all’Istruzione e allo Sport, Emanuele Torri, che con la loro partecipazione hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola e il riconoscimento del valore educativo di iniziative come questa.

Lo spettacolo ha rappresentato il momento culminante di un percorso che ha coinvolto gli alunni per alcuni mesi, un’esperienza formativa che la scuola primaria “G. Oberdan” porta avanti da anni con convinzione. La scuola, infatti, punta da tempo sull’educazione musicale come strumento fondamentale per favorire la crescita degli alunni come persone, lo sviluppo della creatività, il rafforzamento dell’autostima e delle capacità relazionali dei bambini.

La calorosa risposta del pubblico e gli applausi che hanno accompagnato l’intera rappresentazione hanno confermato il successo di una serata che resterà nel cuore di alunni, famiglie e insegnanti, dimostrando come la scuola possa essere luogo di inclusione, condivisione e di grandi emozioni.