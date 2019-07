Belledo. In via Giusti spunta un’antenna, i residenti insorgono

I cittadini di Belledo preoccupati per la nuova antenna

“La quarta nel raggio di pochi metri, è vicina al parchetto e alle scuole”

LECCO – Ai residenti del rione di Belledo proprio non va giù. Da un giorno con l’altro, in via Giusti, sul tetto di una fabbrica, hanno visto spuntare un traliccio che, a quanto pare, è destinato a ospitare un ripetitore telefonico.

La nuova antenna ha destato la preoccupazione dei cittadini che si sono immediatamente rivolti al comune per avere delucidazioni.

“In zona, nel raggio di 200/300 metri, esistono già altre tre antenne – ci hanno detto -. Questa è molto più alta di tutte le altre ed è anche più alta degli edifici circostanti creando un danno, prima di tutto, dal punto di vista estetico”.

La preoccupazione maggiore, però, è quella delle emissione di onde elettromagnetiche: “Ci siamo rivolti al comune per capire in maniera precisa come è la situazione, anche perché oltre a essere in mezzo alle abitazioni è vicinissima al parco giochi di via Monsignor Polvara e alla scuola primaria“.

A una prima verifica l’antenna ha tutti i permessi necessari, ma questo non tranquillizza i cittadini: “Probabilmente, al posto di ritrovarci con questa novità, sarebbe stato meglio comunicare preventivamente la costruzione della nuova antenna – hanno detto i residenti -. Stiamo ancora attendendo alcune risposte dal comune, poi decideremo se e quali azioni intraprendere”.

L’antenna sta diventando un vero e proprio caso, anche “Lecco Partecipa Click” (il sito di segnalazioni on-line del comune) è stato tempestato dalle richieste di chiarimento.